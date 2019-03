El distanciamiento ‘definitivo’ entre Sofía Suescun y Alejandro Albalá es cada vez más evidente. En la gala del pasado jueves, durante las nominaciones que hicieron los familiares, Sofía le hizo a su madre darse cuenta de su error cuando le dio tan solo un punto a Alejandro. “¡Cómo lo haces todo por detrás a lo cuco! Si no le hubieras dicho nada, me hubiese quedado con un punto. Yo lo que hubiera hecho es pasar del tema”, le recriminó el santanderino. “Si no se lo digo, se hubiera comenzado a sentirse mal. Me importa más mi madre que tú… ¿Tú sabes lo que ayer me dijo mi madre de ti? Por eso me ha extrañado”, se defendió la navarra.

“Ni a mí tampoco me importas nada después de ver lo que veo”, aseguró Albalá, antes de anunciar que, si hubiera tenido la oportunidad de nominar, le hubiese dado los tres puntos a su ex. “Chico, ¿qué más te da? Vas a llegar a la final”, expuso la ganadora de ‘SV’. “Si mi madre ve que no eres el hombre perfecto para mí, será por algo”. “Eres muy triste, Sofía. Decide tú, no tu madre… Ningún hombre es perfecto para tu madre, ni yo ni nadie”, sentenció Alejandro antes de marcharse a la habitación. Sin él en el salón, Irene le preguntó a Sofía si pensaba que sus admiradores iban a ir a por Alejandro. “Van a ir a saco a por él”, contestó con una sonrisita maliciosa en los labios.

Acto seguido, se fue a hablar con Alejandro, quien no tenía muchas ganas de seguir con la conversación. “Me la pela, tú y todo lo tuyo. ¿Te enteras? Ni yo soy el hombre perfecto, ni ninguno. Bueno sí, algún futbolista será el hombre perfecto”, dijo el joven, dolido en su orgullo. “Mi madre quiere un hombre que me haga feliz. Ella ve que contigo no soy feliz”, explicó su ex.

Al día siguiente, durante el desayuno, Alejandro seguía calentito y acabó confesando que le daba absolutamente igual lo que pasara el jueves, aunque preferiría que se fuera Sofía del reality. “Yo me quiero quedar y que te vayas tú a que se vaya Juanmi. Esta semana pienso diferente”, sentenció. Sin embargo, Sofía aseguraba que preferiría que se fuera el peluquero antes que su ex: “Me encantaría no entrar con Alejandro a esa sala, la verdad. Eso es lo que más apuro me da”. Entonces, ¿por qué está tan contenta de que sus seguidores vayan a ir a por él?

Para rematar, en el último debate dominical Alejandro mostró su predilección por el maletín antes que por el amor de Sofía. “Frente a ti hay dos puertas en la final. A tu izquierda el maletín con 100.000 euros, a tu derecha Sofía con un cartel que pone SÍ. Solo puedes abrir una puerta, ¿qué puerta abres?”, le preguntó un internauta. “La del maletín, porque de lo de Sofía ya pasó. Quiero ganar, no quiero estar con Sofía”, confesó el santanderino.

“Es la primera vez en mi vida que estoy ante un apoyo incondicional a lo material y un rechazo a lo emocional”, destacó un sorprendido Jordi González. “Lo emocional ya no existe porque hace comentarios que van con una intencionalidad mala… Ya paso, ¿para qué voy a estar detrás de una persona que no me quiere? Dios me dio piernas, para correr, para andar, para jugar, no para estar detrás de una tía que no me quiere”, expuso Albalá. “Yo esto lo miro más por el lado de que la pasta tira mucho”, indicó Sofía. “Aunque me dieran un euro, iría a por el euro”, sentenció Alejandro.