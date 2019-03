El microclima que se crea en el plató del debate de ‘GH Dúo’ parece estar más cerca del existente en el palacio de Elsa (sí, sí, la de ‘Frozen’) que del tiempo primaveral que asola nuestro país. Durante la última entrega del programa presentado por Jordi González, Belén Esteban volvió a dejar constancia de su incomodidad al tener que pasarse cuatro horas como si estuviera de visita en el Polo Norte. En un momento de la noche, el presentador se acercó a Ylenia para ironizar sobre lo ‘abrigadita’ que la veía. "No te cierres tanto el abrigo, que no hace tanto frío", le dijo a la de Benidorm. Y si Ylenia no muestra escotazo, con lo guapísima que se había puesto para ir al programa, es porque tendría que hacer un frío considerable…

Telecinco

Al escuchar sus palabras, Belén Esteban aprovechó para enviarle un recadito al catalán. "¿Que no hace frío? ¡Mira como estoy!", exclamó la colaboradora, quien se había puesto un aparatoso abrigo para hacer frente a las bajas temperaturas. "Hablad con el regidor, ¿yo qué tengo que ver en este asunto?", replicó Jordi entre risas. El asunto del frío no quedó ahí, y antes de la actuación de Kiko Rivera, Jordi le preguntó a Belén si le gustaba el reggaetón. Ante su respuesta afirmativa, el presentador volvió a bromear sobre el asunto: “Cuando te quites el abrigo, bailas”.

No sabemos si al final acabaron bajando el aire acondicionado o tan solo nos encontrábamos ante un acto de protesta, porque, poco después, la de Paracuellos se quitó el abrigo y continuó la gala con una chaqueta más fina. A todo esto, de vez en cuando se colaba alguna que otra tos por parte de los colaboradores…

Telecinco

Desde que comenzó el debate de ‘GH Dúo’, Belén Esteban y su plumas se han convertido en los protagonistas del programa dominical. Al parecer hay un motivo por el que la temperatura del plató está bajo mínimos (¡se habla de menos cinco grados!) y no sería otro que una exigencia del presentador, Jordi González. Dicen que al catalán le gusta trabajar en esas condiciones porque es muy dado a sudar, lo que ha llevado a los colaboradores a aceptar su manía y hacer frente al fresquito como buenamente pueden. De hecho, no solo a la colaboradora de ‘Sálvame’ la hemos visto con abrigo, sumándose personas como Sofía Suescun o Nagore Robles a su iniciativa de afear su look con una capa de más. ¡Y eso que las dos nacieron en el norte!

Jordi González no es el único que gusta de congelar a sus compañeros de programa. Susanna Griso es muy calurosa por lo que exige que la temperatura de plató esté muy baja para poder trabajar a gusto bajo los focos. Una exigencia que hace que el resto de sus compañeros, tal y como ella confesó a través de su cuenta de Instagram, lleguen a trabajar con el abrigo puesto para evitar pasar frío durante el desarrollo del programa.