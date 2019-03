La relación entre Kiko Rivera e Irene Rosales con María Jesús Ruiz está cada vez más tensa. Después de que, en las últimas nominaciones, la representante del cantante, Blanca, le comunicara al matrimonio que la modelo hacia uso del confesionario para ponerles verdes a sus espaldas, el miembro del clan Pantoja y su esposa no han dejado de criticar a su compañera. En el debate, una internauta le envió un tweet a Kiko Rivera para reprochar su actitud: “Dice la RAE ‘confesionario: pequeño habitáculo aislado en el que una persona se confiesa y/o expresa libremente ante un confesor’. ¿Por qué la indignación al hacer uso del confe? Otros lo hacéis a la espalda, ¿eso sí es lícito y lo primero no?”.

Telecinco

“Para mí el confesionario es maravilloso. Lo que pasa es que yo lo que digo lo hago siempre, o bien a la cara, o comentándolo delante de mis compañeros para que todo el mundo pueda saberlo. Nunca me he escondido entre cuatro paredes para comentar algo. Por eso ella luego dice que no pueden emitir ningún vídeo hablando mal de nadie”, replicó el DJ.

Por su parte, María Jesús, quien hace unos días afirmó que no volvería a hacer uso del confesionario, defendió su postura: “El confesionario es un derecho que tenemos todos y creo que debemos ser honestos con el espectador. Para mí el confesionario es fundamental porque, como concursante que soy, quiero ser completamente transparente con la audiencia. Si estuviera al otro lado me gustaría que los concursantes se desnudaran y expresaran lo que verdaderamente están viviendo”.

Telecinco

Una justificación que no fue suficiente para Irene Rosales. “Ella quiere ser totalmente transparente con el público, pero no con el compañero”, criticó la andaluza. “Tan solo digo que es de ser muy falsa expresar algo en el confe y luego actuar de una manera tan normal con el compañero”. En ese momento, María Jesús recordó que ella puede hablar ante el Súper lo que le dé la gana, denunciando que de ella hablan mal a sus espaldas, como cuando Kiko la llamó ‘calientap***as’ delante de Antonio Tejado. “¿Y no lo eres?”, apuntó Kiko. “¿Se puede ser más machista que tú?”, le espetó María Jesús.

Kiko, visiblemente molesto por la acusación, expuso que estaba ansioso porque tiraran a la Miss a la calle, entrando Irene Rosales para defenderle: “Ahora en media horita ya verás cómo le pide perdón”. María Jesús, que decía que nunca había pedido perdón, tuvo que ver cómo Kiko le recordaba que lo había hecho cuando tildó a Antonio de ‘maltratador’ y a Julio de ‘grandísimo hijo de p**a”. Ante el cruce de acusaciones, Jordi intervino para preguntarle al hijo de Isabel Pantoja si no estaba ya aclimatado a las críticas. “El problema no es que hable mal de mí, es que su actitud no me gusta. ¿No puede decirme lo que piensa a la cara?”, se lamentó.