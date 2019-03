¡Se palpa la tensión en el ambiente! Pese a que ellos todavía no lo sepan, María Jesús Ruiz, Alejandro Albalá y Sofía Suescun son los últimos nominados de ‘GH Dúo’. Los tres concursantes del reality se juegan las últimas plazas de la esperada final, siendo uno, el que decida la audiencia, el que se quedará a las puertas de poder optar a llevarse para casa el preciado maletín. Aunque el duelo prometía ser menos reñido, la cosa está muy igualada entre dos de ellos, atesorando cada uno más del 40% de los votos. Esto ha llevado a que los tres vivan con cierto miedo e incertidumbre las que podrían ser sus últimas horas dentro de la casa.

Telecinco

María Jesús y Alejandro, durante una distendida conversación en el jardín, han aprovechado para hacer sus cábalas e intentar adivinar la identidad del concursante que se salvará en la gala del miércoles. “Mañana te salvas, chaval”, le dijo la modelo a su compañero. “A ver, si me baso en los votos de uno, dos y tres… me salvo. Si me baso en que tú te has salvado mil veces y que ahora nos llevamos bien, sigo nominado”, expuso el santanderino. “El 12,5% eres tú o soy yo; Sofía no es, eso lo tengo claro”, añadió.

María Jesús, acostumbrada a eso de estar en la picota, le dio un sabio consejo al ex de Sofía: “Por eso hay que hacer lo que te dé la gana y lo que te salga del corazón porque nunca puedes agradar a todo el mundo”. Además, aseguró que sus salidas de tono con sus compañeros no están premeditadas. Una naturalidad que, según ella, la audiencia está premiando. “Cuando me atacan, cómo no voy a sacar mi carácter, hay cosas que no se pueden controlar”, indicó. Lo que los dos tienen claro es que tienen miedo de enfrentarse con Sofía, ya que, aunque parezca que haya perdido el favor de la audiencia, sigue contando con grandes apoyos.

Telecinco

Mientras sus compañeros hablaban de las nominaciones, la ganadora de ‘SV’ se encontraba a solas en el jacuzzi, tal vez, meditando también con lo que pueda pasar. Cabe destacar que, durante las últimas nominaciones, la audiencia jugó un papel crucial y emitió sus votos, dándole la máxima puntuación a Sofía (3 puntos), seguida de María Jesús (2 puntos) y Alejandro (1 punto). Sin embargo, esta votación era gratuita, por lo que nadie sabe lo que puede pasar ahora que la gente tiene que rascarse el bolsillo. A su vez, Suescun, pese a su anterior expulsión, cuenta con una nutrida legión de fans que estamos seguros hará todo lo posible por salvarla. Por el momento, al finalizar el último debate dominical, los porcentajes ciegos anunciaron que se había producido un ‘sorpasso’ entre las dos personas más votadas. ¿Quién creéis que acabará abandonando el reality?