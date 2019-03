La relación entre Alejandro Albalá y Sofía Suescun sigue en un eterno bucle que parece no tener fin. Los jóvenes pasan de estar muy enamorados a odiarse a muerte una y otra vez, algo que cansa ya a sus compañeros en la casa de 'GH Dúo' y ¡hasta a ellos mismos! Al menos Sofía se ha llegado a burlar de la situación mientras discutía con Albalá en la habitación junto a sus compañeros. Primero recreaba una discusión y luego pasaba a una reconciliación "eso no es normal", aseguraba mientras recogía su ropa. Y es que parece que Sofía, una vez más, empieza a estar harta de la situación.

El bucle ha vuelto a tener en esta ocasión una nuevo bajón cuando en la última gala en directo, a Alejandro Albalá le han dado a elegir entre el maletín con los 100.000€ y Sofía. La respuesta del joven desconcertó a su ex: los 100.000€. "Siempre ha dicho que lo soy todo, que ha estado en este concurso para estar más cerca de mi...", se desahogaba más tarde en el confesionario. "Cada vez que da a entender que yo hago daño, se me quitan las ganas de vivir. Es como una guerra en la que da la sensación de que gana quien más sufra", aseguraba. Y en una guerra, ambos bandos hacen daño: "los dos tenemos culpa de muchos momentos y lo que me da rabia es que se me eche la culpa de todo, cuando yo lo que soy es realista", quería zanjar.

Esto ha hecho que la joven estalle contra Alejandro, una vez más, y vuelva a tratarle mal mientras ella recogía la ropa de la habitación junto a Irene Rosales, quien quería hacer ver a Sofía que el chico lo había dicho de broma. Cuando ya cruzaba la puerta de la sala para irse, Sofía le empezó a hablar a gritos. Al no darse por aludido, la mujer de Kiko le llamó para que volviera. "¿Qué quieres? Yo no soy como tú que grita al aire. Con gente que a mi no me quiere y se quiere reír de mi, como tú, no hablo, entiéndelo", le contestaba finalmente Alejandro a Sofía.



La respuesta, como era de esperar, no sentó bien a Suescun quien se tumbó en el suelo simulando estar muerta mientras gritaba "me quiero reír de tí, ¡qué mala soy!", a lo que el chico contestaba "ojalá te eches un novio que te aguante, que es difícil". "Esto lo hace porque estamos aquí, si estuviéramos en la calle no lo haría, que la conozco muy bien", explicaba Albalá a Irene al verla en el suelo.

Mientras se levantaba a Sofía se le escapaba una sonrisa en los labios lo que terminó de sacar de quicio a Alejandro que se desahogó solo en el jardín asegurando que "no he hecho nada a nadie para estar así". ¿Será que Sofía no acepta las bromas?