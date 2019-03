Los pronósticos de Antonio Tejado e Ylenia se han cumplido: María Jesús Ruiz ha encontrado un nuevo enemigo personificado en el matrimonio formado por Kiko Rivera e Irene Rosales. En los últimos días, la modelo se ha enfrentado abiertamente a la pareja, acusándoles de tenerla ‘enfilada’ desde que comenzara el reality. Aunque el hijo de Isabel Pantoja aseguró que no le iba a dar el gusto a su compañera de enfrentarse a ella para que pudiera seguir haciéndose la víctima, durante el último debate de ‘GH Dúo’ la situación acabó saltando por los aires cuando el DJ y su esposa acusaron a la miss de hacer uso del confesionario para criticarlos a sus espaldas. En el cruce de acusaciones, María Jesús recordó que su compañero le había llamado ‘calientapo****’, y al ver que Kiko no se retractaba de sus palabras, le acusó de ‘machismo’.

Telecinco

Con la situación así de calentita, María Jesús ha vuelto a hacer uso del confesionario para mostrar su pesar. “Me encuentro muy mal. No quiero que me vean llorando ni que me grabéis. Luego la gente dice que lloro para dar pena, pero lloro porque me duelen las cosas. Es mi forma de ser, tengo sentimientos y no me gusta que me ataquen cuando son mentiras las cosas que dicen. Bien sabe el Señor, la Virgen de la Cabeza y todos los santos del Cielo que a mí no me preocupa la nominación”, dijo llorando a moco tendido en la intimidad del confe.

Visiblemente descompuesta, la andaluza defendió su honorabilidad y su inmaculada manera de obrar. “Que utilicen información que tienen para hacerme daño… Yo no utilizo la información para hacer daño, ¿sabes? Yo no lo haría, no hago daño a la gente. No soy mala persona”, dijo entre sollozos. “Si me derrumbo y utilizo el confesionario para contaros cómo estoy, también tengo derecho. Aquí encuentro un poco de cariño y que me escucháis. ¿Tan difícil es de entender?”.

Telecinco

Una vez justificada su continua presencia en este apartado habitáculo de la casa, volvió a sacar a relucir el tema del insulto que le lanzó en su día el miembro del clan Pantoja: “Eso no es verdad y se demostró. Me parece un comentario tremendamente machista, anacrónico y falso. Yo no estuve calentando nada a nadie. Mi pena era tener que retener cosas que no quería que pasaran”.

Además, aprovechó para celebrar que Irene Rosales se hubiera quitado la máscara. “La otra defendiendo al marido… ¡Ya está saliendo la verdadera Irene! ¡Que parece doña perfecta! ¡Parecen los dos los presidentes de la comunidad!”, sentenció mientras lloraba sin consuelo, denunciando que son ellos los que toman las decisiones dentro de la casa.

Aunque acabara de afirmar que ella no es de utilizar información para herir a su rival, acabó cayendo en un renuncio… “Yo también podría utilizar cierta información que este señor ha dado aquí y no lo hago. Yo no soy la que se gasta 4.000 euros en media hora en un casino. Primero, porque no los tengo. Segundo, porque sé muy bien lo que cuesta ganarlos”, expuso. “Soy hija de Juana Garzón y Miguel Ruiz, dos personas honradas y trabajadoras, que saben muy bien que cada céntimo que ganan hay que sudarlo. Yo no aplaudo ni me río con eso”. ¿Insinúa María Jesús que Isabel Pantoja no es honrada ni trabajadora? ¿Acaso quiso hacer referencia a su pasado delictivo?

Telecinco

“Estaré aquí hasta que la audiencia quiera, pero siendo yo, diciendo lo que me nace del corazón y sin hacer daño a nadie. Yo no ataco injustificadamente, me defiendo de los ataques. ¡Basta ya de que me pisen la cabeza!”, exclamó la concursante ultrajada. “¡Ellos son los que me han hecho víctima y me han puesto a parir! Vaya parejita, ¡son la ambición con patas! Se me olvidaba que todavía quedaba pandilla de Antonio…”, se lamentó.

Como reflexión final, María Jesús Ruiz hizo una comparación con el mundo que conoce, el de las ‘misses’: “Esto es como los certámenes de misses. Siempre hay una que lleva la corona puesta antes de tiempo. Luego llega la noche la coronación, y la que iba de ganadora, no sale triunfadora. Esa es la magia de la verdad y del jurado. Muchas veces destronan a las personas que han ido con la corona puesta más tiempo del que les pertenecía, haciendo daño a los demás… Si se llevan la corona, me alegraré. Les diré que lo habrán conseguido a base de pisar las cabezas del resto de sus compañeros”.