Estamos haciendo la croqueta, al más puro estilo Mila Ximénez. ¿Os imagináis a los colaboradores de 'Sálvame' siendo protagonistas de su propio 'reality'? Pues dejad de imaginad tanto porque más pronto que tarde se hará realidad. Y nosotr@s estamos frotándonos las manos. Obviamente, Mediaset sabe perfectamente que los 'realities' son su caballo ganador en Telecinco. Prueba de ello son las últimas ediciones de 'Supervivientes' o el brutal éxito que está teniendo 'GH DÚO'. Está claro que los rostros conocidos enganchan más a la audiencia, ya que recordemos que el último 'GH' de anónimos no tuvo la audiencia que se esperaba, por lo que la cadena de Fuencarral apostó por el mismo programa pero con famosos… ¡y les está yendo de maravilla!

Telecinco

El inesperado reality, el cual ha sido bautizado con el nombre de ‘Sálvame okupa’, ocupará el hueco que queda libre entre el final de 'GH DÚO' y el inicio de la nueva edición de ‘Supervivientes’. Aunque son muchos los nombres que se barajan para participar en él, parece que se mantendrá el misterio de quiénes serán los concursantes definitivos hasta el último momento. Sin embargo, la revista Lecturas ha confirmado en sus páginas la participación de Carmen Borrego.

Pese a que el pasado 3 de abril anunció su marcha definitiva de ‘Sálvame’, debido a las constantes críticas y ataques de sus compañeros, parece que la hija menor de María Teresa Campos sería capaz de dejar atrás las rencillas y convivir con ellos durante un fin de semana. A su vez, otros medios aseguran que la que ha dicho ‘no’ al reality ha sido su hermana, Terelu Campos, quien ya le habría comunicado a la ‘cúpula’ su decisión de no querer formar parte del encierro y mucho menos que sus movimientos sean grabados las 24 horas del día.

A la espera de conocer los nombres definitivos de los contertulios que participarán en este curioso experimento, Telecinco ya ha puesto fecha a su estreno. A partir del viernes 12 de abril, justo un día después de la final de ‘GH DÚO’, y hasta el domingo 14, los colaboradores tendrán que despedirse de su vida cotidiana para convivir con sus compañeros en la famosa casa de Guadalix de la Sierra por un módico caché, supuestamente, de 8000 euros, aunque habría algunos que llegarían a cobrar más. La audiencia podrá seguir todo lo que ocurra las veinticuatro horas en directo a través de Mitele y el canal de Youtube de Mediaset.

Instagram

Por conflictos entre ellos no será. Imaginad una convivencia entre Kiko Matamoros, Belén Esteban, Lydia Lozano, Mila Ximénez, Kiko Hernández, Anabel Pantoja y Rafa Mora... ¡Saltarían chispas! Entre los nombres que causan ‘baja’ encontramos a María Patiño, que tiene que presentar 'Socialité', Chelo García-Cortés, que se prepara para 'Supervivientes', y Gema López, Kiko Hernández y Belén Esteban, quienes se quedarán en plató comentando todo lo que ocurra en la casa... que no será poco. ¿Y quiénes entrarán entonces? Lydia, Mila, Rafa Mora, Raquel Bollo, Laura Fa o Víctor Sandoval están los primeros en las quinielas. Además, tal y como Kiko Hernández anunció, también podrían participar antiguos colaboradores que ya no están en el programa. ¿Veremos a Rosa Benito reencontrarse con sus compañeros?

Hemos de recordar que entre los que resuenan como participantes hay una parte que ya sabe lo que es participar en un concurso de este tipo. Véase Mila Ximénez y Raquel Bollo. Y no sería la primera vez tampoco que nominarían, ya que en ‘Sálvame’ han jugado en directo a 'GH'. Fueron Lydia Lozano, Mila Ximénez, Belén Rodríguez, Gema López, Laura Fa, Belén Esteban y Antonio Montero quienes tuvieron que nominar al más puro estilo del concurso repartiendo 1, 2 y 3 puntos a sus compañeros, cada uno su correspondiente razón.