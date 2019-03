Ylenia está causando furor en el mundo del fútbol. No sabemos lo que tiene la exconcursante de ‘GH Dúo’, pero lo cierto es que trae de cabeza a algunos astros del balón… ¡y no precisamente por su belleza y sus encantos sin igual! Después de que Joaquín Sánchez, el carismático centrocampista del Real Betis Balompié, sacara a relucir de nuevo la guasa que lleva dentro y se animara, a través de su cuenta de Instagram, a imitar a la de Benidorm y su ya emblemático ‘tiki tiki miau miau’, ahora toca ir un paso más allá y ver como la mismísima Selección Española de Fútbol le marca un homenaje.

Hace unos días, durante un entrenamiento, Sergio Ramos y Muniain celebraban un gol con la frase que ha vuelto a poner en boga la alicantina, su artífice y máxima defensora. Además, en su particular encuesta, animaban a los tuiteros a que se decantaran y dijeran si eran más de ‘tiki tiki’ o de ‘miau miau’.

Un tweet que, durante el último ‘Límite 24 horas’, la organización de ‘GH Dúo’ ha querido rescatar para alegría de Ylenia, quien no salía de su asombro ante lo que estaba viendo. “Es muy fuerte Jordi, de verdad. Yo soy del Madrid de toda la vida”, confesó la joven. Por su parte, Jordi González le recordó que su frase estaba revolucionando de nuevo a todo el país, incluyendo a las altas esferas del mundo del deporte. “Tiki tiki around the world”, bromeó Ylenia, a camino entre el orgullo y la vergüenza más absoluta. Acto seguido, el presentador la animó a que les dedicara una de sus performances a los jugadores de la Selección. “Tiki tiki miau miau, ¡viva España!”, gritó la estrella de ‘Gandía Shore’.

Esta no fue la única vez que la pegadiza frase adquirió protagonismo durante la gala. Minutos más tarde, Jordi González desveló a los habitantes de la casa que durante los próximos días tendrán que enfrentarse a la prueba del teléfono, esa en la que los concursantes tienen que llamar a personas de todas las partes del mundo con el objetivo de convencerles para que repitan una frase.

Para ir calentando, los concursantes se enfrentaron a una primera toma de contacto. Tenían cinco minutos para conseguir que alguien de fuera de nuestras fronteras les dijera ‘tiki tiki miau miau’. El primero en intentarlo fue Juan Miguel, quien no daba pie con bola mientras que Kiko Rivera le explicaba cómo defenderse en la lengua de Shakespeare. Cuando el DJ tomó las riendas de la prueba, tampoco tuvo ninguna suerte, siendo Alejandro Albalá el que consiguió (con gran esfuerzo, todo hay que decirlo) que un agradable señor de San Marino repitiera la frase de Ylenia.