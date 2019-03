Mira que es difícil, ¡pero María Jesús Ruiz ha hecho que Irene Rosales acabe estallando! Durante el último ‘Límite 24 horas’, tras ver el vídeo de la fuerte discusión que la modelo y Kiko Rivera protagonizaron durante el debate dominical, que acabó entre acusaciones de ‘machista’ y ‘calientap*****, así como las reacciones posteriores, la Miss España denunció (nuevamente) la campaña de acoso y derribo a la que estaba siendo sometida. “Ni me voy a defender. Simplemente voy a dejar que la audiencia, tras ver estas imágenes, decida. Quiero que ellos mismos vean y tomen la decisión que quieran”, dijo apesadumbrada. “No quiero que se hable mal de mí más”.

Kiko, que en las imágenes pedía que a su compañera le dieran un Oscar por el papelón que se estaba marcando, explicó que debería ganar en todas las categorías. “María Jesús sabe manejar muy bien la televisión, los tiempos, sabe hacerse sentir la machacada… Lo que no sabe es que yo también sé de esto. Yo llevo toda mi vida en televisión”, apuntó. “Yo no soy culpable de que tú digas lo que dices… ¡Qué sinvergüenza eres!”, replicó la andaluza. “Lo que digo lo siento. Y lo repetiré una y otra vez… Estamos en un concurso y te tienes que aguantar. Si no te gusta, te arrascas”.

En ese momento, Irene Rosales, ante la pregunta de si creía que María Jesús se había creado un personaje, contestó: “Yo no quería creerlo. De hecho, aunque ella diga que le tengo tirria, la he defendido en muchísimas ocasiones. Yo he discutido con Antonio Tejado por ella, he ido tanto a decirle las cosas que me parecían bien como las que me parecían mal. Pero después de lo del otro día creo que lo que ella ha tenido conmigo es una actitud falsa. Si analizo ciertos momentos, sí creo que es un personaje. Por ejemplo, cuando dijo que la marginábamos”.

Por su parte, María Jesús aseguraba que tan solo se ha defendido de los ataques, afirmando que lo único que hacen es ponerla verde por las esquinas. “¡Busca un vídeo en el que yo te pongo verde!”, exclamó Irene fuera de sí. Al poner como ejemplo el que le acababan de poner, la mujer de Kiko estalló: “Hombre, si yo me entero de que tú hablas mal de mí, ¿encima te voy a ir a tocar las palmas?”. “¡Has tardado tres meses en sacar tu carácter!”, indicó la modelo.

A partir de este momento, el ambiente se fue caldeando y se inició un furibundo cruce de acusaciones. “¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? ¡Yo el carácter no lo he tenido que sacar porque no he tenido un enfrentamiento con nadie y tú con más de la mitad de la casa! Por algo será, ¿no?”, le recriminó Rosales a su compañera. “Yo en ningún momento he dicho que seas mala. Yo tan solo he criticado que lo que hayas dicho de mí en el confesionario es de ser falsa”.

Sobre sus continuas confidencias en el confesionario, María Jesús se defendió diciendo que es la manera más directa que tiene para hablar con el espectador (como si no hubiera cámaras por toda la casa…). Además, recordó el momento en el que, desde la tumbona, escuchó a Irene criticarla. “¡Si yo lo que hice fue discutir con mi marido por haberte dicho esa palabra!”, recordó la andaluza, antes de apuntar que, si le dolió que Ylenia la llamara ‘mujer microondas’, no debería de haberle reído la gracia. “A mí lo que me duele es que hayas tenido conmigo un comportamiento falso… A mí no me hace falta criticar a ti ni a nadie”, sentenció Rosales. Hasta tal punto llegó la disputa, que Jordi tuvo que interceder y cortar la conexión, aunque aquellas siguieron con su bronca.