Viendo su paso por ‘GH Dúo’, queda claro que Juan Miguel no es muy de meterse en movidas. Tanto es así, que el peluquero se ha convertido en el finalista ‘ausente’ de la edición. Siempre al margen de los conflictos y sin intención de mojarse, ha logrado llegar hasta la final contando con el principal apoyo de María Jesús Ruiz. Durante una conversación en el jardín, mientras los ‘grandes hermanos’ ensalzaban sus bondades, entre ellas, la humildad y ausencia de rencor, el ex de Karina habló sobre el extraño caso de una taza suya que apareció con un escupitajo en su interior. Un hecho que ocurrió varias semanas atrás y que Juanmi no sacó a la luz porque no quería follones. Sin embargo, parece que está bastante dolido con el asunto. “Lo del gapo en la taza es de ser mala gente… Eso se hace con muy mala follá”, señaló. ¿Quién ha sido el cerdo que escupió en su taza? ¿Merece la expulsión disciplinaria?

Pues parece que la respuesta es nadie. Aunque Juanmi dijo que no pretendía acusar a ninguno de sus compañeros, ya que el autor de la fechoría estaría ya fuera de la casa, afirmó que era un hecho irrefutable que en el interior de la taza había un escupitajo de grandes dimensiones. Sin embargo, la organización del programa rescató las imágenes de la noche de autos y tiró por tierra su afirmación. En ellas, se veía cómo el peluquero apuraba el contenido de su taza, la dejaba en la encimera y se marchaba a dormir. Durante las horas posteriores, casi todos los concursantes pasaron cerca del objeto en cuestión, pero ninguno ni tan siquiera llegó a tocarlo. Pese a todo, al día siguiente, Juanmi se encontró con la sorpresita y acudió a enseñársela a María Jesús. “¿Qué te han echado ahí?”, exclamó la modelo.

“Juan Miguel, ya lo has visto, la taza estuvo doce horas en el mismo sitio y nadie la tocó, tampoco nadie la fregó… En teoría, lo que viste era roña”, sentenció Jordi González. Aunque las pruebas decían lo contrario, el ex de Karina se negó a aceptar la evidencia. “Te juro que no. Era una cosa verde… No era suciedad. Estaba debajo de la manzanilla”, explicó. Además, se lamentó de no haber seguido el consejo de María Jesús y haber ido a denunciar la fechoría en el confesionario. “Fue fallo mío no ir al Súper para enseñárselo”, continuó diciendo.

Pese a que tanto el presentador como el resto de sus compañeros le intentaron hacer ver que lo más seguro es que se hubiera formado algún tipo de sustancia parecida a lo que él creía haber visto, Juanmi no dio su brazo a torcer. “Te están diciendo que han mirado durante 12 horas la taza y nadie se ha acercado. Puede que de la misma manzanilla se hayan quedado los posos”, dijo Irene. “Tendríais que haberlo visto, ahora queda como que el loco soy yo”, se lamentó Juanmi. “¿Si hubiese sido alguien no crees que lo hubiesen sacado ya?”, le preguntó Kiko. ¿Alguno de los presente se suma a una teoría de la conspiración?