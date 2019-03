En la última gala de ‘GH Dúo: Límite 24 horas’, la organización del reality propuso a Sofía Suescun y a Alejandro Albalá enfrentarse a la ‘curva de su relación’. La navarra fue la primera en tomar la palabra para hacer un recorrido por los puntos clave de su movidita relación con su expareja. La joven contó que empezaron a mensajearse en octubre de 2017. “Al principio, todo era maravilloso. Nos pasábamos muchas horas hablando por teléfono, era una pasada. Creamos una conexión especial que nunca me había pasado”, recordó. Después de dos meses, se vieron por primera vez e iniciaron un romance que se vio afectado por pequeños piques derivados por los celos. De hecho, todo se vino abajo cuando se fue a ‘SV’.

La ganadora del reality de supervivencia aseguró que los celos por lo que pudiera estar haciendo Alejandro con otras chicas, entre ellas, Chabelita, le hizo empezar a tontear con Logan. “Yo creo una desconfianza que no debería de haber tenido. Es en parte mi culpa. Una relación pasada que tuve me traicionó de una forma que no me esperaba, y a raíz de ahí, quizás, soy más mal pensada en ese sentido”, explicó. “Eso fue lo peor que podía hacer. Pensar que tapando el problema iba a poder olvidarme de ello”.

Tras su paso por ‘SV’, Sofía aseguró que intentó por todos los medios de reconquistar a Albalá. “Me arrepentí tanto de mi comportamiento que intenté por todos los medios que Alejandro me perdonara”, indicó. “Me esforcé demasiado. La relación jamás volvió a ser como antes… Teníamos tan solo un enganche”. Sin embargo, Alejandro recordó que durante ese tiempo fue varias veces a hablar mal de él por los platós, tanto ella como su madre. Una actitud que Sofía achacó a que estaba “colapsada”.

Aunque volvieron a darse una oportunidad, cogieron la costumbre de estar constantemente echándose cosas en cara. “Veía actitudes muy niñatas en Alejandro hasta que llegó un punto en el que me di cuenta de que la relación, en vez de sumarme, me restaba”, apuntó Sofía. A su vez, durante su paso por ‘GH’, la experta en realities no se ha visto arropada por su pareja. “En vez de un apoyo, muchas veces ha visto en él a un enemigo… He visto un afán por querer quedar bien”.

Cuando le tocó el turno a Alejandro, corroboró a grandes rasgos la historia de su ex, pero haciendo hincapié en los continuos ataques televisivos y los tonteos con otros chicos, así como los celos hacia Chabelita. “Pasara lo que pasara, vaya donde vaya, siempre va a estar la madre”, se lamentó. “Yo nunca he dicho nada malo ni de la madre ni de ella. Mientras que ellas decían cosas como que si era un niñato, que solo comía plátanos, que si me duchaba dos veces… Sofía ha llegado a decir que soy lo peor de su vida”, añadió el santanderino. “La familia Paz Guerra tiene mucha facilidad para inventarse cosas”, aseguró Sofía.

Con el ambiente caldeado, todo acabó saltando por los aires cuando incidieron en el tema de sus madres. Todo comenzó cuando Sofía dijo que su ex parecía ‘don Perfecto’, pero que él también había hablado mal de Chabelita. “Me pregunto, ¿qué pinta Isabel Pantoja Martín aquí?”, replicó Albalá. “Pinta lo mismo que Maite Galdeano, a la que tú también has sacado a colación”, le indicó Jordi González. A partir de ahí, los dos jóvenes se enzarzaron en una discusión con continuos golpes bajos de Sofía hacia su ex.

Mientras que Alejandro se lamentó de que Maite siempre estaba pegada a ellos, Sofía dejó entrever que Paz Guerra no se preocupaba por su hijo. “Yo a mi madre la considero una amiga. Mi madre está pendiente de mí, quiere lo mejor para mí… Su madre es como si no tuviese madre, está perdida por ahí y no le echa cuentas. A mí mi madre me quiere”, aseguró. “El único problema de mi madre es que me quiere, cosa que por parte de tu madre no lo he visto así”. Ante sus duras palabras, Alejandro se mostró muy dolido. “Esto es muy triste. Que dude del amor de mi madre me parece lamentable… ¡Del amor de mi madre no duda nadie! Al hablar de mi madre te das un punto en la boca, que yo a tu madre no le he faltado el respeto”. “El problema de mi madre es que es demasiado realista”, apuntó Sofía. “El problema de tu madre es que quiere ser tú”, sentenció Alejandro.

Cuando cortaron la conexión, lo primero que hizo Sofía fue mirarse al espejo, colocar su ropa y azuzarse el pelo. “Eso es, ¡estás muy mona! ¡Mírate al espejo que estás guapísima! ¡Eres la mejor, la ganadora de todos los realities! Pero que sepas que la guapura se va. Lo que has hecho es muy feo”, le recriminó Albalá. Sofía, lejos de achicarse, se encaró a su ex. “A mi madre la respetas”, exclamó el santanderino.