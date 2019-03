El pasado siempre vuelve. Eso es una máxima que Sofía Suescun debería de aprender, más cuando has grabado un vídeo en el que pones a parir a la que un día fue tu suegra... Durante el último ‘GH Dúo: Límite 24 horas’, la experta en realities, al enfrentarse a la ‘curva de su relación’ con Alejandro Albalá, acabó dejando caer que la madre de su exnovio, Paz Guerra, pasaba completamente de él. Una acusación que, como era de esperar, acabó haciendo estallar al santanderino. El día en el que Alejandro y Sofía se vieron las caras en la ‘sala de expulsión’, Guerra dio su opinión acerca de estas duras palabras. “Lo pasé muy mal. No sé de dónde lo ha sacado. Me gustaría que me dijera de dónde saca todo lo que ha dicho de mí”, dijo. A su vez, explicó que ella llama a sus hijos casi todos los días. "Fue un pequeño comentario y luego ya Alejandro lo hizo grande y se victimizó otra vez", intentó justificar el hermano de Sofía.

En las horas previas a la expulsión, Sofía y Alejandro acabaron acercando posturas, estando los dos de acuerdo en que no deberían de haber sacado el tema de sus madres. Sin embargo, en el confesionario, la ganadora de ‘SV’ aseguró que no había faltado a la verdad en nada de lo que hubiera dicho. Pese a todo, cuando se encontraron cara a cara en la sala de expulsión, reculó y mostró su malestar por lo que había dicho acerca de la podóloga.

Con lo que no contaba Suescun es que fueran a emitir unas imágenes, grabadas antes de su en el reality, en las que precisamente no sale muy bien parada la madre de Alejandro. “La madre de Alejandro es muy mala. Yo nunca había conocido a una mujer tan mala. No he sabido nunca nada de ella. Después de ‘Supervivientes’, veía que su hijo estaba feliz conmigo y no era capaz ni de llamarme o enviarme un simple mensaje”, se lamentaba con gestos sobreactuados.

“Luego me enteré que me iba poniendo verde por ahí. No sé si esta mujer con la edad que tiene me tiene algún tipo de envidia. Si me tiene tanto odio, será por algo. Espero que se lo trate. Ya solo la mirada que tiene de bruja me echa un poco para atrás… Espero que se relaje conmigo y se centre en la mala educación que le ha dado a su hijo. Sin embargo, mi madre me ha dado una educación ejemplar”, continuaba diciendo. ¿Vivirá Sofía en una realidad paralela?

“Alejandro es lo que es por su madre. Por tanto, que ella se preocupe por la educación de mierda que le ha dado a su hijo en vez de estar continuamente machacándome a mí cuando le gustaría haber tenido una hija como yo”, sentenció Sofía. Por su parte, Alejandro Albalá fue mucho menos duro a la hora de hablar de Maite Galdeano: “Me hace mucha gracia que la madre de Sofía diga que yo no haga nada cuando su hija se dedica a lo mismo. Si yo no hago nada, su hija tampoco. Yo me dedico a la televisión y encima tengo una empresa”.

Al ver el vídeo, el ex de Chabelita le respondió de forma tajante: “Mi madre, con su vida ya hecha, no tiene envidia de una niñata de 22 años”. En el plató, Guerra acabó derrumbándose y soltó alguna que otra lágrima mientras explicaba que a Sofía la conoció el día que murió su madre, reconociendo que a lo no estaba con los ánimos suficientes como para caerle bien. “Yo con esta niña no voy a entrar en esto. La he visto tres veces en mi vida”, recalcó.