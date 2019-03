Una cosa nos queda clara: Sofía Suescun está muy orgullosa de haber ganado dos realities de Telecinco (‘GH 16’ y ‘Supervivientes 2018’). Cual si ello, más allá de hacerle sumar grandes cantidades de dinero a su cuenta corriente, le confiriera un estatus de semidiós en la tierra, la joven sigue estando muy subidita y trata con menosprecio a aquellas personas que piensa están en un escalafón inferior (básicamente, todo el mundo). “Va por los pasillos de Telecinco a tres metros sobre el suelo”, llegó a decir Joaquín Prat. Sin embargo, parece que su paso por ‘GH Dúo’ no le ha hecho escarmentar y, pese a que ha sido expulsada dos veces del reality nada más ser nominada, la joven ha salido de la casa por segunda vez arremetiendo contra todos.

Telecinco

En su entrevista en plató, protagonizó un nuevo enfrentamiento contra Raquel Lozano, compañera de reality a la que tiene mucha tirria, básicamente, porque ‘le levantó’ a Suso durante su estancia en ‘GH 11’. Después de que emitieran un vídeo en el que Sofía se reía de su rival porque la había visto tres veces salir de un reality antes que ella, Raquel aseguró que ella también podría reírse de su falta de educación. “Si eso para ti es una falta de educación vete al diccionario y te lees su significado. Si quieres, te regalo uno”, replicó la expulsada.

“Gracias a Dios he estudiado todo lo que tenía que estudiar, cosa que, por cierto, tú deberías de hacer”, dijo Lozano, fisioterapeuta de formación. “Me das tanta lástima que no puedo contestarte. Ya está, bonita, eres preciosa… Me hizo gracia verte tres veces expulsada”, explicó Suescun con condescendencia y entre risas. “Le pedí perdón porque me dio un poco de lástima… Me da pena, pero es una pena bonita, de 'ay, qué mona’”.

Telecinco

Por su parte, Raquel aseguraba que Sofía le era indiferente. “No eres tan importante, que ganar dos realities tampoco es para tanto. Parece que sea Vargas Llosa”, señaló. “A ti te hubiera encantado ganar uno y por tercera vez te vas a la calle”, recordó la experta en realities. “Por supuesto, me hubiera gustado ganar un reality sin machacar a nadie. Estas conversaciones son tan absurdas…”, sentenció Raquel antes de dedicarle un ‘tiki tiki miau miau’ (la frase de Ylenia sirve para todo).

Telecinco

Además de mostrar su altivez con la madre de Alejandro Albalá, a la que puso verde en sus últimas horas dentro de la casa, y protagonizar un rifirrafe con Antonio Tejado, Sofía aprovechó la despedida de sus compañeros para arremeter contra María Jesús Ruiz. “Quédate con que lo importante es causar sensación. Te doy la enhorabuena porque eres una crack, pero creando esas falsas escenas que creas maravillosamente bien. Si convences a la audiencia para ganar, serás todavía más crack”, le dijo Sofía, a la que no le gusta para nada crear escenitas de la nada para adquirir protagonismo.