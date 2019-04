Apenas unas horas ha ondeado la bandera blanca en la casa de 'GH DÚO'. El final del reality está a la vuelta de la esquina y las llamadas de los familiares han hecho aflorar los sentimientos entre los finalistas. Sentimientos que parecían estar enterrados después de que Kiko Rivera y Alejandro Albalá hablarán con María Jesús Ruiz, pero en 'El debate' hemos visto que no ha sido así. A la llamada de Isabel Pantoja apoyando a su hijo, le siguió la de Juani Garzón, madre de la Miss. "Que te quiero campeona, que estés muy tranquila, sigue como eres, que vas a ganar", le decía su madre, que intentaba calmar a María Jesús contándole que sus hijas "están preciosas y esperando a que vengas. Alba está muy contenta y María Jesús es una 'bandolerilla', no veas como corre".

A la concursante le preocupaba que sus hijas no se estuvieran viendo, pero Juani le desveló que no no se preocupase que las pequeñas sí se veían. María Jesús, entre lágrimas, le decía a su madre "tengo muchas ganas de veros. He hecho cosas malas y me quiero proteger un poquito".

Unas palabras que llamaron la atención del Súper. Cuando se cortó la llamada, quiso saber a qué se refería la finalista con eso de "protegerse". Y fue en ese momento cuando María Jesús explotó, una vez más contra Kiko Rivera y Alejandro Albalá. Y una vez más, en el confesionario...

"Quiero sentirme querida. Ahora mismo acabo de tener una medio pelea con Kiko y Alejandro solo porque le he dicho a Alejandro que cuando le hagan una pregunta a él que no me eche mierda. Cuando Miguel Frigenti (colaborador de 'El debate') ha sacado una foto mía porque me defiende, Alejandro ha dicho 'buah a esa... ¿que es ejemplo de qué?'", balbuceaba la de Jaén.

María Jesús continuaba entre sollozos: "No soy ejemplo de nada. Nunca he pretendido serlo. Me equivoco, tengo mis errores y soy humana, pero tú no eres nadie para decirle a Frigenti 'tú no vales nada por defender a ésta que es una mierda'. Y luego ha saltado Kiko, "tú, muchachita, cállate y tú (Alejandro) di lo que quiera porque ésta tiene afán de protagonismos".

Ella misma se contestaba y les echaba la culpa de su "protagonismo": "Yo no hubiera salido en ningún vídeo si ellos no me hubiesen estado machacando durante tres meses. Cuando digo que me tengo que proteger es porque tengo que sentirme querida. Me tienen un odio que... Y eso que esta esta mañana he puesto en el blog que estaba la cosa más calmada. No están siendo buenos conmigo".

Y finalizaba su 'speech' con una declaración de intenciones: "Si me echas mierda, me defenderé hasta el día que me muera. Y yo siempre he querido llevarme bien, Se lo he dicho en persona y Frigenti puede hacer lo que más le guste y por eso no es peor persona. No soy ninguna mierda".