Ylenia y Antonio Tejado siempre han negado que entre ellos haya algo más que una amistad. Siempre que se les ha preguntado por su supuesto noviazgo, solo han sonreído, han dicho que tienen complicidad, que son amigos… pero han negado todo lo que se refiere a romanticismo. Sin embargo, parece que Antonio e Ylenia nos estaban diciendo toda la verdad porque entre ellos hay amistad pero también, al menos de vez en cuando, ‘Tiki-tiki, miau-miau”, como ella misma dice y para muestra dos fotos a las que ha tenido acceso 'Sálvame'. En la primera vemos cómo llegan al hotel juntos tras la gala de ‘GH DÚO’ y, mientras hablan en recepción, la mano de Antonio no rodea sus hombros, tampoco su cintura, está justo un poco más abajo… Y, en la segunda, la mano sigue en el mismo sitio mientras Tejado besa la platina melena de Ylenia. Como diría ella, la pillada es “máxima”. No entendemos el motivo por el que no confiesan que entre ellos hay algo más que una amistad. Desde su salida de 'GH Dúo' no se han separado, mismo coche de producción, mismo hotel, fin de semana juntos en Sevilla…¡vamos pruebas suficientes que entre ellos hay algo más que una amistad!

“Ylenia y yo somos muy buenos amigos, ya lo sabéis. Es una persona muy importante ahora mismo en mi vida, una gran amiga. La verdad es que estoy muy agradecido de haberme podido llevar del concurso a una persona así”, explicó a los reporteros a su salida del reality Antonio Tejado. Por su parte, Ylenia en 'Sábado Deluxe' aseguró que pese al 'calentón', no han hecho nada fuera de la casa. "Soy muy enamoradiza", asegura Ylenia, "pero me he vuelto muy desconfiada con los hombres". Unas palabras que apoya Belén Esteban, que confiesa que "la regaño mucho", porque "se hace caso de gente que no se tiene que hacer caso, y es muy entregada, muy generosa". "Le digo que salga, que se divierta, pero que tenga cuidado", asegura su amiga.