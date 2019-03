Kiko Rivera e Irene Rosales, al menos que se sepa, llevan tres meses a pan y agua. Aunque a su paso por la suite tuvieron una mayor intimidad para poder hacer sus cositas, la esposa del hijo de Isabel Pantoja entró en la casa de ‘GH Dúo’ con una idea bien clara: nada de ‘edredoning’. Y es que poder evitar a tus compañeros está bien, pero eso no quita para que no sea plato de buen gusto que te vean millones de espectadores manteniendo sexo con tu pareja… Sin embargo, después de tres meses de encierro, está más que claro que los dos están ansiosos por salir de la casa y dar rienda suelta a la pasión.

Telecinco

Esto no es algo que digamos nosotros, sino los mismos protagonistas. Durante la última fiesta dentro de la casa, afectados por el agua con misterio, el matrimonio estuvo tonteando de lo lindo. “¿Cómo me ligarías?”, le preguntó Kiko a Irene. Al no saber qué responder, la andaluza le devolvió la pregunta, encontrándose con un Kiko muy confiado de sí mismo. “Ya lo he hecho”, sentenció. ¡Por algo tiene fama de ‘latin lover’!

Durante la velada, Irene sacó a relucir su lado más sexy y no dejó de insinuarse a su pareja, contoneándose delante de él. Después de que Kiko le tocara sus posaderas, este le pidió a su esposa que le tocara el paquete para que viera el fuego que le quemaba por dentro. “¿No sientes calor ahí? Mete la mano…”, propuso sin miramientos. Irene, que no estaba dispuesta a caer en la trampa, le contestó que se esperara una semana. “Pues cuando salgamos no te voy a dejar”, bromeó el cantante antes de recular a la primera de cambio. “Luego te castigas solo”, le recordó Irene. “¿Luego te castigas solo? ¡Pero si luego te quedas dormida!”, replicó Kiko.

Telecinco

Al día siguiente, el hijo de Isabel Pantoja se animó a hacerle una ardiente propuesta a su esposa. “Gordi, vamos a despedirnos con una hora sin cámaras”, dijo como si tal cosa. “Eres muy pesado… Si ya queda poco. Esto lo hubieras dicho a mitad de programa…”, señaló la andaluza. Kiko, que no perdía nada por intentarlo, aseguró que era lo que estaba pidiendo la audiencia. “El público no tiene que querer, la que tiene que querer soy yo”, recordó Irene ante las insistencias de su marido. “Más ganas que tengo yo, no las tiene nadie”, afirmó. Tanto es así, que Rosales confiesa tener muchas ganas, en su primera noche fuera del reality, de aprovechar al máximo la habitación de hotel. “No voy a dejar entrar a nadie”, sentenció.