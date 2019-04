Los finalistas de ‘GH Dúo’ están ansiosos porque terminen sus últimos días en la casa. En una conversación íntima en la cocina, Kiko Rivera y Juan Miguel se pusieron a hablar sobre cómo la paternidad les ha cambiado la vida. Al señalar el cantante que todo estaba ya finiquitado, el peluquero apuntó que sabía muy bien lo primero que iba a hacer nada más poner un pie en la calle: reencontrarse con su hija. “¡Tengo unas ganas de ver a mis niños!”, corroboró Kiko. Pese a que la hija de Juan Miguel ya está crecidita, no pudo más que emocionarse al hablar de Rocío Lledó Martínez Llaudes, la hija que tuvo con Karina.

Telecinco

“Mi hija y yo estamos muy unidos”, explicó el mediático estilista. “Yo recuerdo cuando me la quitaron y estuve nueve meses sin poder verla. Iba a Jaén todas las semanas y volvía sin ver a la niña. ¡Lo que he llorado!”, recordó al borde de las lágrimas. Kiko apuntó que sabía muy bien de lo que estaba hablando, ya que él se separó de Jessica Bueno a los tres meses del nacimiento de su hijo Francisco y tuvo que marcharse dejando a su niño “en la cunita”.

Sin embargo, Juanmi explicó que su historia era mucho más dolorosa. “En mi caso, se la llevaron”, sentenció. “Fue a ponerle una vacuna y ya no volvió”. Por su parte, el hijo de Isabel Pantoja confesó que no ha sido hasta el nacimiento de sus dos hijas pequeñas, fruto de su relación con Irene Rosales, cuando ha podido saber lo que es verdaderamente ejercer a pleno rendimiento como padre. “Teniendo mi hijo seis años, he sabido lo que es ser padre con mis hijas porque vivo con ellas las 24 horas del día”, dijo el DJ. “Despertarte con ellas es lo más bonito del mundo. ¡No hay nada más bonito que un hijo!”.

Telecinco

Sacando a relucir su lado más reflexivo, Kiko expuso que no es hasta que los hijos se convierten en padres cuando logran entender lo mucho que se puede llegar a quererlos y a sufrir por ellos. “Tú sigues queriendo a tu hijo, pero tú ya pasas a un segundo plano porque tu hijo ya tiene el suyo… Ahí él ya entiende lo que tú le has querido a él. Se hace una herida él y sangras tú”, señaló. “Yo le dije una vez a mi madre que ahora ya sabía lo que ella me había querido a mí. Hay que ver lo que se quiere a un hijo”.