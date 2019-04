Si hay una persona de la que no nos sorprenden los 'haters' que se gana, esa es Aída Nízar, pero hoy no venimos a hablar de ella, sino de Sofía Suescun, de la que, sinceramente, tampoco nos sorprenden. Después de 2 realities ganados en su haber y 1 millón de seguidores en Instagram (que se dice pronto), es normal que no a todo el mundo le caiga bien, y ella, que ni se calla "ni media" cuando le dicen algo que no le cuadra, se ha comido un 'zasca' de campeonato este domingo durante el 'Debate' de GH DÚO'. No es el primero ni será el último... pero sí que es el primero que una persona que ella no esperaba se lo suelta con tanta vehemencia.

Mediaset

podría haber sido Antonio Tejado, Aljeandro Albalá, Kiko Rivera... ex compañeros todos de GH DÚO con los que no se lleva muy allá, pero no: la persona que se lo soltó fue ni más ni menos que... ¡Jordi González! El presentador se encontraba mediando en un rifirrafe entre la protagonista de nuestra historia y los 5 colaboradores del Debate, y como Sofía no mide sus palabras (todos llegaron a la conclusión de que no piensa lo que dice ni a quién se lo dice antes de abrir la boca), Jordi estalló: "Hay algo que tienes que trabajar, y es que estás muy subidita, ¿eh?".

Mediaset

El presentador levantó los aplausos del público, y a ella no le quedó más remedio que asumirlo, y aunque se defendió diciendo que era su manera de 'autoprotegerse', Jordi le recordó que "eso se puede trabajar, y como eres un personaje que tiene una imagen pública, te lo digo: lo que proyectas es una imagen de soberbia".

Mediaset

Sofía no cejó en su empeño de echarle la culpa a los colaboradores de su manera de responder, e incluso les llamó "arpías", pero ahí se plantaron todos, y en especial Nagore Robles: "Tú eres una persona que reparte mucha caña, y me llama la atención porque has demostrado tener muy poca empatía con tu compañeras, y a mí no me grites: ahora no somos 5 contra 1. Somos 1 y 1, entonces lo que no puede ser es que tú quieras repartir tiros y tú no estés dispuesta a recibir ni uno. Eso así no va, porque entonces eres una abusona. A mí déjame hacer mi trabajo como me salga del mismísimo, ¿entiendes?".

Mediaset

Los aplausos volvieron a tapar la respuesta de Sofía, que eran un claro ejemplo de que todos, menos ella, ven el gran problema que tiene ara trabajar en televisión: no encajar las críticas.