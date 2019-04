Con los problemas que María Jesús Ruiz tiene en su vida en general (y los que ha tenido en la Casa de GH DÚO en particular), no debe de ser nada fácil ser ella. Sin embargo, ahí la tenemos como flamante finalista de GH DÚO después de casi 3 arduos meses de convivencia y tras haber conseguido expulsar a 8 compañeros antes que ella. La Miss de Jaén ha sido una de las concursantes que más altibajos ha sufrido en el reality de Telecinco al haber sido una de las que más carne ha puesto en el asador: ha hecho amigos, enemigos, ha protagonizado una breve relación, la ha cortado, se ha tirado los trastos a la cabeza, ha hablado de su vida privada... María Jesús se ha abierto en canal, y por ello no es difícil comprender que se haya ganado un puesto en la final.

La modelo ha sabido controlar muy bien los tiempos para tener tramas durante las casi 12 semanas que llevamos de concurso y estar, de esta forma, siempre presente en la mente de la audiencia, y eso es algo muy difícil de hacer, por lo que ahora que está en la final junto a Kiko Rivera, Irene Rosales, Alejandro Albalá y Juan Miguel, está preparada para luchar por el maletín con la ayuda de Raquel Lozano, su 'jefa de campaña'.

Raquel se ha tenido que enfrentar a las preguntas de los telespectadores, y ha tenido que defender con maestría a María Jesús para convencer de que ella sea ganadora... y la primera pregunta ha sido ni más ni menos que de Belén Esteban: "¿Qué se siente al ser finalista habiendo expulsado a todos tus enemigos semana tras semana?". Raquel lo tenía claro: "Creo que debe sentirse súper orgullosa. Ha estado con ella en esa sala de expulsión gente muy potente... España la ha salvado 8 veces de una nominación, y creo que tiene que ser consecuente y ahora hacerla ganadora".

¿Otra razón por la que María Jesús está donde está? Tanto por méritos propios como por torpeza de sus contrincantes: "Creo que ambas. Ella tiene mucho mérito, un aguante tremendo, es una tía muy sincera, una kamikaze -como yo le digo-, que ha sabido salir de todas... y luego también ha tenido muchos 'pases VIP', que es que a veces no ha sido tanto mérito de ella, sino que los demás no se han portado demasiado bien. Ella tiene muy buen corazón, y creo que eso lo ha visto España salvándola tantas veces".

¿Creéis que estas han sido las únicas razones por las que está ahí... o también por el trabajo de 'teleoperador' que ha confirmado haber hecho Gil Silgado para salvarla enviando mensajes en masa?