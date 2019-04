Jordi González envía una clara advertencia a los que acusan de tongo a 'GH Dúo'

Las acusaciones de tongo es una sombra que siempre ha perseguido a los realities de Telecinco. Sin embargo, desde la última edición de ‘GH VIP’ las publicaciones que hacen hincapié en la falta de imparcialidad de los responsables del programa y de su productora no han dejado de crecer. Además, las redes sociales se han convertido en un hervidero de críticas hacia al programa cuando los internautas ven que su concursante favorito es expulsado de la casa de Guadalix. Entre las acusaciones más graves se encuentra la de interferir en las votaciones y falsear los resultados, así como la de favorecer la estancia en la casa de un determinado concursante haciéndolo protagonista de las galas y seleccionando sus mejores vídeos para beneficiar su imagen.

En los últimos días se viene rumoreando que Telecinco está haciendo todo lo posible para que Kiko Rivera se convierta en ganador de ‘GH Dúo’. Una insinuación que ha cogido fuerza después de que se dejara caer que Isabel Pantoja estaría dispuesta a ir a recibir a su hijo, eso sí, solo si se alza con el triunfo. Una oferta de lo más jugosa que, según algunos, la cadena no estaría dispuesta a dejar pasar de largo… ¿Acaso no sería un gran reclamo ver a la tonadillera hacer acto de presencia en la final?

Telecinco

Cansado de que se ponga en duda la transparencia del formato, Jordi González ha acabado haciendo una clara advertencia a aquellos que aseguran que ya tienen un ganador elegido de antemano. Durante el último debate dominical de ‘GH Dúo’, el presentador tomó la palabra para pedir que dejen de faltar a la verdad. “Miguel [Frigenti], te tengo que cortar porque no quiero dejar pasar una cosa. Hay alguna publicación digital que cuando acaba el programa titula muy recurrentemente algo así como que Telecinco ya sabe quién va a ganar o que ya ha decidido quién es el ganador”, comenzó diciendo.

Aunque los colaboradores opinaban que no eran más que “chorradas”, el catalán no estaba dispuesto a quitarle hierro al asunto. “Por favor, yo ruego a esos medios que publican con esa seguridad que nosotros decidimos quién gana que nos denuncien en el juzgado, porque si no, iré yo a denunciarles a ellos”, sentenció. Pese a la contundente advertencia del presentador, estamos seguros de que, gane quien gane, volveremos a oír la palabra ‘tongo’…