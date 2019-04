Ahora que Sofía ha abandonado el concurso y ya no 'juega' constantemente con Alejandro, los comentarios de 'GH Dúo' han girado hacia otra de las pareja de la casa: la actitud de Kiko e Irene. Después de que la mujer haya negado al DJ pedir una hora sin cámaras para estar los dos en intimidad absoluta, la pareja se ha mostrado muy cariñosa pues tienen muy claro que no van a tardar mucho en intimar después de salir del concurso. Estas ganas que tienen los dos han sido objeto de debate dentro de los programas de Mediaset.

Telecinco

La pareja tiene ganas y han sido muchos los momentos en los que ambos lo han dicho sin tapujos, algo que a Lydia Lozano le ha llevado a pensar en qué pasaría si la pareja se hubiera separado en mitad del programa, en concreto, si hubieran expulsado a Irene semanas antes: "Si está más caliente que, como dice Tejado, el queso de un San Jacabo... Menos mal que no lo han echado antes", aseguraba Lydia durante el debate en 'Sálvame'. El comentario tardó un tiempo en calar entre los colaboradores que finalmente respondieron asegurando que era un golpe muy bajo. "¿Qué es lo que estás dando a entender? ¿Que sería desleal a Irene?", le preguntaron para aclarar, "es lo que he visto", respondía convencida la periodista.

Telecinco

En la mesa se encontraba la prima de Kiko, Anabel Pantoja, que tampoco dudó en contestar a las palabras de Lydia Lozano. "Ahora no lo hubiera hecho, ¿tú crees que lo hubiera hecho después de todo lo que ha pasado? Ahora no hubiera metido la pata", defendía con uñas y dientes la prima del DJ. Más tarde era Gema quien aseguraba que nada garantizaba que Kiko no metiera la pata de nuevo. "¿Tú crees que a la gente estable que está con su mujer 10 no le pasan también cosas?", preguntaba a Anabel, pinchándola. "Yo digo que mi primo ha cometido errores pero que en este momento de su vida no creo que sea tan torpe para hacerlo", terminaba zanjando Pantoja.

Telecinco

Pero hay que tener en cuenta que el tiempo en la casa de 'GH Dúo' ya viene siendo largo y la propia Paz Padilla confesaba que ella misma no aguantaría: "Yo tres meses no podría hacerlo. ¿Tres meses? Me pongo como King Kong", confesaba entre bromas.