¡La final de ‘GH Dúo’ está a la vuelta de la esquina! Con los últimos habitantes de la casa enfrascados en defender su campaña para alzarse con la victoria, el pasado martes, durante el ‘Última hora’, el Súper les pidió que se posicionaran detrás del compañero que piensan que debe quedar en quinta posición. Y es que, tal y como se baraja, el próximo jueves saldrá un último habitante de la casa a la espera de conocer la semana que viene el nombre del flamante ganador. Kiko Rivera, Irene Rosales, María Jesús Ruiz, Alejandro Albalá y Juan Miguel son los candidatos para llevarse el preciado maletín, y como es lógico, ninguno quiere quedarse a las puertas del gran día.

Telecinco

Ante este particular posicionamiento, todos hicieron ver que tenían difícil decantarse por un compañero, pero bien que acabaron poniéndose detrás de la persona a la que menos aprecio tienen… Mientras que detrás de Alejandro Albalá no se puso nadie, María Jesús se posicionó en contra de Irene Rosales, su nueva ‘archienemiga’ dentro del reality. “Sé que no va a ser así, pero es a la que menos se ha visto hasta el final. Ni tan siquiera tengo motivos”, comentó la modelo. ¿La verá como su mayor rival a batir?

Telecinco

Por su parte, llegado su turno, la esposa de Kiko Rivera se la devolvió y se posicionó detrás de María Jesús. “No tengo motivos. Además, lo he puesto en todos los lados, creo que va a ser la ganadora. Es la que más ha pasado en este concurso… Como me tengo que poner detrás de alguien, no me queda otra”, explicó Rosales. Alejandro Albalá y Kiko Rivera se colocaron detrás de Juan Miguel. “Creo que Juanmi ha hecho un concurso estupendo, pero pienso que los otros concursantes se lo merecen más”, expuso el hijo de Isabel Pantoja.

Tal y como comentó, en los últimos días Irene Rosales no ha dejado de repetir que la ganadora será María Jesús. “La ganadora de esto es María Jesús. Estoy convencida al 100%”, dijo delante de Kiko y Alejandro. “Yo la veo ganadora porque después de analizar muchas cosas la que más ha sufrido de los que estamos aquí es ella. Ha tenido galas muy duras”. Al escuchar sus palabras, su marido le recordó que no hay que tirar la toalla, ya que hay tres porcentajes muy igualados. “Todavía no se sabe, cariño. Yo, hasta donde pueda, voy a intentar luchar al máximo”, apuntó el DJ. “Si María Jesús es la ganadora, merecido lo tiene”, añadió.

Telecinco

Pese a que Antonio le comentó al miembro del clan Pantoja que creía que los tres porcentajes más alto se correspondían a él, su esposa y la Miss España, Irene se lamentó de que el hecho de que los votos se dividieran entre ella y su marido suponía una gran desventaja. A su vez, Albalá está de acuerdo con que la exmiss está entre los tres porcentajes más altos. “Cuidado con María Jesús. Mucho le abuchean, pero la han salvado 6 veces”, indicó.