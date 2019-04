¡Noche de juicios en ‘GH Dúo’! Los cinco finalistas se enfrentaron al veredicto de la audiencia e hicieron frente a sus cuentas pendientes. Cada uno de ellos fue desfilando ante la presencia de una implacable jueza que les expuso a cada uno su ‘delito’ más grave dentro de la casa, contando como acusación y defensa con casi todos los protagonistas de la edición. Durante su concurso, Irene ha sido principalmente criticada por ser ‘tibia, no mojarse, huir de los conflictos y frenar a Kiko para que no se metiera en movidas', unos cargos de los que la andaluza se declaró ‘inocente’. Como era de esperar, María Jesús sostuvo lo contrario, acusando a su nueva archienemiga de no mojarse y mostrar siempre su cara más afable.

Telecinco

Sin embargo, más allá de abordar la presunta tibieza de la esposa de Kiko Rivera, también se les mostró al matrimonio una serie de vídeos en los que la modelo hablaba mal de ellos en el confesionario y se refería de manera despectiva a las deudas que arrastraban y que les hicieron entrar en el reality. “Quiero recordar que en trece semanas aquí no he entrado nunca en el confesionario para hablar mal de nadie…”, dijo Irene visiblemente molesta. “Con respecto a si soy una persona tibia, es mi personalidad. No la voy a cambiar porque entre en un reality, y sí, yo he entrado aquí por una deuda y estoy muy orgullosa de que ‘GH’ me haya dado la oportunidad de entrar aquí para poder quitármela”, añadió.

Cuando le dieron la palabra al hijo de Isabel Pantoja, hundido tras las declaraciones de la Miss, tildó el comportamiento de su compañera como de ‘impresentable’. “Aquí lo que hay que hacer es hablar de las personas por lo que se vea dentro de una casa, no por lo de fuera… Yo no he hablado de lo que esta señorita haya podido hacer fuera porque tengo la gran suerte de no conocerla. Antes de entrar, no sabía ni si era una mujer joven o mayor”, afirmó. “Yo jamás utilizaría nada de fuera de este concurso para atacar a una persona. De aquí dentro me parece bien que diga lo que quiera, pero que hable de lo de fuera me parece lamentable y rastrero”.

Telecinco

Al ver el estado en el que se encontraba su marido, Irene decidió defenderse con uñas y dientes de la acusación de María Jesús. “Uno, siempre que he tenido un problema con algún compañero he hablado con él a la cara y he intentado decirle lo que pensaba de la manera más educada y respetuosa, no para echar tierra encima”, comenzó diciendo en su alegato de defensa. “Y dos, hemos entrado aquí porque tenemos deudas los dos, porque yo he preferido, y voy a ser sincera, no pagar a Hacienda para poder tener dinero en mi casa, y ahora tengo una deuda que tengo que pagar. Y tres, si ser concursante tiene que ser echar mierda o arrastrar a otras personas o hablar mal de ellas, lo siento mucho pero no valgo para este reality ni para ser ganadora, porque no soy así”, sentenció.

Telecinco

Después del juicio y al verse acorralada, Ruiz decidió recular y pedir perdón a Irene. "Cuando yo dije eso sí que lo sentía, pero a mí no me gusta hacer daño a nadie y si te tengo que pedir perdón te lo pido de corazón", expuso. Unas disculpas que Kiko Rivera se encargó de rechazar: "No me creo el perdón. Ni me lo creo ni me vale". ¿Y cuál fue el veredicto de la audiencia? Irene Rosales, con el 63,3% de los votos, fue declarada inocente de ser tibia en la casa de ‘GH Dúo’.