Kiko Rivera sigue pico y pala intentando que su esposa caiga en sus redes y acabe satisfaciendo sus deseos sexuales. Sin embargo, hay que reconocer que Irene es un hueso duro de roer… ¡y no está por la labor de hacer guarradas con su marido dentro de la casa! “Por la mañana bien que viene a buscarme, me da besitos en la oreja”, se lamentaba Kiko delante de Irene y Juanmi. “Normal, lo raro es que no te meta mano, yo no me podría aguantar”, bromeó el peluquero. Por su parte, Irene reconoció que nunca ha tenido tantas ganas como en la recta final del reality, por lo que Juanmi le ofreció su cama para hacer ‘tiki tiki’. “Esta noche podéis dormir en mi cama. Que es el único sitio donde no os ve nadie, que no hay cámaras”, señaló.

Telecinco

Pese al ofrecimiento, Irene replicó que después de tres meses sin sexo, el día que se desfogue, lo hará por todo lo alto. “Yo he aguantado, pero ahora flaqueo”, indicó. “Escucha una cosa, pero ahora no hay nadie, estamos en familia, antes había mucha gente mala… y esos hablaban y lo contaban todo, ahora no va a contar nadie nada”, dijo Juanmi sacando su lado más zalamero. Acto seguido, Kiko Rivera sacó a relucir el consejo que le dio su madre. “Tú tienes que hacer como dijo mi madre. ¿Qué te dijo mi madre que hiciéramos? Dijo: ‘Ustedes hacer mucho edredoning’. Sois un matrimonio, es normal”, confesó. ¡Pero qué liberal es esta Pantoja!

La parejita, también ha hablado en el confesionario sobre la abstinencia en el tema sexual. “Somos parejas y obviamente las ganas aumentan. Yo no tendré vergüenza para muchas cosas, pero para esto sí”, dijo Rosales delante del Súper. “Sé que mi mujer vino aquí hace un ratito para decir que estaba aburrida cuando yo le digo que tengo la solución a eso”, bromeó el cantante. “Sé que no va a pasar, pero uno lo intenta”, apostilló.

Telecinco

El tema del sexo también se ha convertido en la comidilla dentro de la casa, preguntándole Alejandro a Irene cómo es capaz de controlarse. “¿Por qué te crees que yo me voy antes que él a la cama? A mí me apetece todas las noches y sé que al mínimo roce puede estallar la mundial, pero no tengo la necesidad de hacerlo en televisión, donde me están viendo muchísimas personas”, contestó la andaluza.

Telecinco

Durante una conversación en el lecho conyugal, Kiko volvió a intentarlo con su mujer. “España quiere edredoning, cariño. Vamos a pedir una hora sin cámaras, ¡aunque no hagamos nada! ¿Y lo a gusto que nos íbamos a quedar el tiempo que nos quede aquí?”, le preguntó. Eso sí, reconoció que no iba a durar mucho: “A mí, ahora mismo, en una hora sin cámara me sobran 59 minutos”. Pese a las insistencias, Rosales no está dispuesta a dar su brazo a torcer, más siendo conocedora de los buenos cartuchos que tiene su marido. “Yo no hago nada, que yo tengo muy mala suerte y seguro que me dejas preñada”, explicó. “La gente no tiene por qué saber que estoy haciendo sexo… ¿Me queréis dejar tranquila? ¡Que yo también estoy muy cachonda, pero no lo voy a hacer hasta que salga de aquí!”, sentenció.