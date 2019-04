Si hay algo que nos mantienen en alerta fuera de las puertas de la Casa de GH DÚO, es el rollito que se traen Antonio Tejado e Ylenia. Antonio ha pasado en sólo 3 meses de tener novia a tener dos 'rolletes' famosos, y es que después de liarse durante una semana y media con María Jesús Ruiz en Guadalix, parece que al final ha sido Ylenia la que ha conseguido encandilarle. Ambos ya tontearon de forma poco sutil en la Casa poco antes de que ella fuera expulsada (la semana siguiente fue él el que abandonó el programa como eliminado por la audiencia), y da la impresión de que la chispa ha continuado...

Mediaset

Aunque ellos no habían dicho nada hasta el momento, sí es cierto que la prensa y las cámaras de televisión les han seguido el rastro, e incluso se han dejado ver juntos por las calles de Sevilla (donde vive él). Pero claro, en el último 'Límite 24 horas' de GH DÚO, ambos se enfrentaron a las preguntas de una jueza... y no pudieron negarse a decir la verdad.

Mediaset

De hecho, Ylenia se puso hasta nerviosa cuando la magistrada le preguntó su nombre completo... y también el grado de parentesco que tenía con Antonio Tejado, a lo que ella respondió: "Amiguis... amigos máximos". Unas palabras que no confirman su rollete, pero sí lo hizo su siguiente respuesta: "¿Amigos con derecho a roce?", preguntó la jueza. "Bueno...", soltó entre risas.

Mediaset

Vamos, que SÍ. Porque a buen entendedor, pocas palabras bastan, como dice el refrán. Porque si no, ¿por qué diría 'bueno...' si no hubiera nada entre ellos? Desde luego, un despiste que no le va a dejar dormir tranquila... ¡porque ahora nos ha dejado con la miel en la boca y queremos saber TODOS los detalles! ¿Creéis que durarán, o la fuerte personalidad de ambos les hará chocar en más de una ocasión?