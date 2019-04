“El pueblo contra María Jesús por hacerse la víctima”. Esta es la acusación que pesaba contra María Jesús durante la noche de juicios en ‘GH Dúo’. Moderada por una implacable letrada, la sesión contra María Jesús comenzó con un intenso alegato de la acusada, quien se declaró “inocente al 100%”. “Yo me defiendo de esta postura porque en ningún caso me he hecho la víctima de nada, siempre voy con la verdad por delante. Tan solo he dicho lo que pensaba, sin tener miedo a que me nominaran o a la expulsión”, dijo a modo de defensa. “Yo no tengo culpa de que se me acuse de actriz”.

Telecinco

Tras ver un vídeo en el que se recogían sus continuos lamentos en el confesionario, aparecieron en la sala los dos testigos principales de la acusación: Antonio Tejado e Ylenia Padilla. Después de resolver la duda de su parentesco y prometer decir la verdad con un ‘tiki tiki’, el andaluz tomó la palabra para exponer sus argumentos: “Es la única edición en la que han entrado 15 personas malas y una buena. Conforme van desapareciendo compañeros, María Jesús coge una nueva cabeza de turco y va contra ella, diciendo que es mala persona y tiene mal corazón… Esa ha sido su línea de juego y su estrategia. Hasta la fecha, le está yendo muy bien”. Para Tejado, la Miss España no ha dejado de llorar de una manera desmesurada y por los motivos más tontos.

Por su parte, Ylenia continuaba: “Me parece muy fingida, retorcida y capaz de sacar lo peor de cada persona, a los hechos me remito. Me baso en llantos sin lágrimas y en situaciones forzadas en las que ella busca ser víctima”. Al escuchar sus palabras, María Jesús se defendía afirmando ser una persona muy “humana”. “Yo qué culpa tengo de que estas personas se hayan metido conmigo, me hayan insultado y hayan dicho de mí barbaridades. Soy una persona humana con sentimientos y a mí esas cosas me afectan. Me habéis hecho llorar ríos de sangre y lo compartía con los telespectadores porque me habéis hecho sentir muy mal”, indicó.

Telecinco

En el minuto de careo, Antonio Tejado quiso saber cuál eran los “graves insultos” que le habían dirigido. Visiblemente nerviosa, la acusada habló de que él mismo la había llamado ‘Jafar’. “¿Eso es un insulto para que tú llores? ¿Eso es tan grave para que tú ‘llores ríos de sangre’?”, se preguntó el sobrino de María del Monte. A su vez, la de Benidorm recordó que ella había hecho acusaciones más graves contra el propio Tejado o Julio Ruz. “Es sucio y rastrero intentar hundir a una persona”, se lamentó Ruiz.

En ese momento, Kiko Rivera intervino para defender que nunca se le había marginado, pese a lo que ella pudiera decir. “Todas las personas de esta casa han tenido más que palabras con ella. Pese a los malentendidos, jamás en la vida se ha marginado a nadie. Una acusación que es muy grave y por la que mucha gente lo pasa mal”, apuntó. Aunque María Jesús negó que nunca hubiera hablado mal de nadie, los vídeos de sus confesionarios acabaron por desmontar su versión.

Telecinco

Como testigos de la defensa, Raquel y Candela hicieron acto de presencia en la sala. Después de prometer decir la verdad con “la ayuda de Ambrosia”, Candela defendió a María Jesús haciendo lo que mejor saber, arremeter contra su ex. “Antonio provocó que marginaran a María Jesús. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo y él no se conforma con tener un enemigo, el enemigo que tiene pretende hundirlo”, expuso la enfermera. Por su parte, Raquel se decantó por ensalzar la personalidad a su amiga: “María Jesús no necesita dar pena ni hacerse la víctima para haberse llevado este concurso a su terreno. La gente que la hemos querido conocer sabemos que tiene un corazón enorme”.

Dos últimos testigos declararon por ‘videoconferencia’: Mila Ximénez y Juani, la madre de María Jesús. Al ver a su madre en plató, la jienense comenzó a gritar, una reacción que fue duramente reprendida por su señoría. “No estamos aquí para hacer ningún numerito, mantengamos el respeto”, le recordó.

Telecinco

Más calmadas, Juani defendió a su hija con uñas y dientes: “Han ido desde el minuto uno en su contra, no sé por qué, porque ella solo quiere llevarse bien. Antonio ha sido el cabecilla para ponerlos a todos en contra. Ha sido lo más grande en maldad y crueldad”. Mila Ximénez también ha querido intervenir: “Mª Jesús ha sido una gran concursante, pero sí es verdad que ella ha utilizado la tragedia para ganar puntos. Lo peor ha sido contra Tejado cuando le ha acusado de cosas que no son reales, ahí no ha estado bien, pero sus confesionarios han sido magistrales”. Después de deliberar a través de la app y la web del programa, el público emitió su sentencia contra María Jesús, quien fue declarada culpable de ‘victimizarse’ con más del 60% de los votos.