En la noche judicial que se vivió en la pasada entrega de ‘GH Dúo: Límite 24 horas’, Alejandro Albalá fue acusado por el pueblo de ‘falta de personalidad’. Nada más subir al estrado, intentó torear a la implacable jueza, Emilia Zaballos, y se declaró ‘culpable’, lo que hizo que la letrada afeara su actitud. “Uno es como le da la real gana a sí mismo y con eso sobra”, expuso en su defensa. “Al final uno hace con su vida lo que quiere y en este concurso yo he hecho lo que me ha dado la gana”. Entre los testigos de la acusación se encontraba Sofía Suescun, quién no dudó en arremeter contra su ex. “A día de hoy yo no he podido saber quién es Alejandro al 100%. Lo veo carente de personalidad, y en este concurso, le he visto cambiar de actitudes conforme se acercaba a unas personas u a otras”, indicó.

Telecinco

“Ha llegado a hablar de la misma manera que una persona y eso me parece un poco impactante. Se ha convertido en un auténtico Antonio Tejado, habla como él, piensa como él… No sé realmente quién es Alejandro Albalá”, denunció ante su señoría. A su vez, Alejandro opinaba que sus palabras estaban siendo motivadas porque todavía estaba “picada con que la echara el jueves pasado”. “Quiero decirle a esta mujer que al final aquí pasamos muchas horas y si estoy echando un buen rato con un amigo y quiero hablar como él, lo hago porque me sale de los santísimos… orejas”, recordó.

La destronada reina de los realities siguió con su argumentación para demostrar que Antonio Tejado había intentado llevarse a Alejandro a su terreno, algo que tampoco le parecía ilícito. Candela, la ex del sobrino de María del Monte, le reprochó al santanderino de tratarla diferente dependiendo de si estaba bien o no con Tejado. “Yo, si veo que alguien va en contra de un amigo y le hace daño, no las quiero para él”, explicó Alejandro.

Fede también declaró en contra del acusado. “Alejandro ha demostrado con los hechos que no tiene personalidad ninguna y que es un estratega y un calculador”, dijo el italiano. “La verdadera forma de ser de Alejandro se ha visto después de la repesca. En ningún momento se acercó a hablar conmigo y habló mal de mí a mis espaldas […] La amistad que tuvo conmigo durante la primera semana fue por conveniencia para que no me acercara a Sofía”.

Telecinco

Mientras que el acusado declaró que no quería replicar a los testigos, ya que ninguno le interesaba lo más mínimo, Ylenia, Antonio Tejado y Carolina Sobe intervinieron para defenderle. “Pienso que por ser educado y buena persona no quiere decir que no tenga personalidad”, dijo la de Benidorm. “Le agradezco muchísimo que, en su día, con respecto a mi relación con Candela, se pusiera de mi parte”, apuntó el colaborador de ‘Sálvame’. “Alejandro empezó a ser una persona diferente en cuanto se despegó de Sofía, lo que hizo que estuviera más feliz y divertido”, añadió la ‘gran hermana’. Tras el juicio, un 65,7% de la audiencia votó que Alejandro fuera declarado inocente de los cargos que se le acusaban.