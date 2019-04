Contra todo pronóstico, Irene Rosales se convirtió en la quinta finalista de ‘GH Dúo’. Nada más llegar al plató, Jordi González destacó que gracias al reality la audiencia había podido conocerla más de cerca. Sobre sus continuas discusiones con su marido, la andaluza aseguró que en ningún se podrían catalogar como crisis. “¡Ojalá fuesen esto crisis!”, dijo, restándole importancia al asunto y explicando que se debían a la tensión acumulada. “Sí que es cierto que explotamos por cualquier cosa, pero no hemos tenido ninguna crisis. Nosotros somos de discutir diez veces al día y de reconciliarnos a los tres minutos también”.

Telecinco

Aunque no tenía claro por qué había sido expulsada a las puertas de la final, esperaba que fuera porque sus apoyos hayan ido a parar a su marido. “Me quiero quedar con que a lo mejor han utilizado la estrategia de que, ya que somos dos, han querido apoyar a Kiko”, indicó. ‘GH Dúo’ ha supuesto para Irene su bautismo mediático, demostrando que es una persona que suele caer bien a la gente. Tanto es así, que nunca ha estado en la palestra: “No he competido mucho porque nunca he estado nominada, pero para que eso sucediera también me lo he tenido que currar… Quizá mi actitud ha hecho que durara tanto”.

“Soy una persona tímida, pero es verdad que me alegro muchísimo de haber participado porque se me ha juzgado mucho sin conocerme. Se decía que yo estaba con Kiko por dinero, cuando yo he estado con él en la época que menos dinero tenía”, denunció la joven. “Entiendo el medio y que tengan que hablar y juzgar, más después de que algunas exparejas de Kiko hayan ido a hablar”, reflexionó.

Telecinco

La expulsada defendió a su marido y aseguró que Kiko sabe aceptar las críticas, ya que, “aunque se enfade, recapacita al minuto”. Además, no entiende las acusaciones que se le han hecho de ser una persona machista. “En cinco años no le he visto ningún gesto machista, yo hubiera sido la primera en pararle los pies”. Pese a que al hijo de Isabel Pantoja le espera una semana complicada, Irene confía mucho en sus posibilidades: “Kiko se ha enfrentado a cosas peores, aunque esta semana se le va a hacer duro, ya que va a tener que convivir con una persona con la que tiene tensión… María Jesús es experta en sacar de quicio a todo el mundo”.

En ese momento, Juani, la madre de la Miss España, intervino para denunciar que son sus compañeros los que son expertos en “machacarla”. “No te equivoques. Yo tan solo dejé a tu hija un poco de lado la semana que discutió con Antonio. Era una guerra en la que yo no quería entrar”, recordó. La progenitora de la modelo le afeó que participara en el polémico gesto que Carolina Sobe hizo el día de su cumpleaños, a lo que Rosales replicó: “Ojalá lo único que me puedan decir a mí es eso y no lo que le pueden decir a tu hija”. Juani, sacando a relucir su lado más triunfalista, expuso que por eso ella estaba allí y su hija dentro de la casa. “En mi vida el show no entra, por eso yo no estoy ahí, y en la de tu hija sí”, sentenció la joven.

Telecinco

Si hay algo que ha hecho mella en Irene durante su paso por ‘GH Dúo’ ha sido no poder ver a sus hijas. La hermana de la andaluza, presente en el plató, le explicó que a Carlota no la iba a conocer porque está enorme y que Ana, ese mismo día, había acudido a su primera excursión. Emocionada, Rosales aseguró que pese a haberlas echado mucho de menos, no se arrepentía de haber participado en el reality. “Ese ha sido el peaje más caro, pero lo volvería a hacer una y mil veces más por no verme en la situación en la que estaba… Con esto vamos a estar bien, vamos a respirar y a empezar de cero. A partir de ahora todo lo que me venga va a ser bueno, lo recibiré con los brazos abiertos, venga antes o después”, dijo, haciendo referencia al saneamiento de su situación económica. ¿Acabaremos viéndola trabajando en televisión?