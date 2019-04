Omar Montes tiene todo listo para lanzar al mercado su nuevo disco, ‘La vida mártir’. Durante la presentación del álbum en Madrid, el cantante más ‘culebro’ del panorama musical español tuvo tiempo para hablar sobre su distanciamiento del mundo del corazón y su actual relación con su mediática ex, Isa Pantoja. Además, el joven, que siempre ha hecho gala de mantener una estupenda relación con Kiko Rivera, no dudó en opinar sobre el paso del que fuera su cuñado por la casa de ‘GH Dúo’. ¿Estará contento con el concurso que está haciendo su compañero de profesión? ¿Quién es su favorito para que se alce con la victoria? ¿Qué opina sobre la confesión que hizo Kiko acerca de su adicción a las drogas? Si quieres conocer la respuesta a estas preguntas, ¡dale al play!

Aparte de defender que, pese a haber participado en ‘GH VIP 6’, él sigue siendo el chico de barrio de siempre, Omar Montes explicó que todavía mantiene el contacto con Chabelita, la cual parece estar muy contenta con el resultado de su disco. “Se lo goza. Está poniendo alguna que otra frase en el Twitter. Supongo que con alguna canción se sentirá identificada”, declaró. Por el momento, lo que tiene claro es que no tiene ninguna prisa para encontrar de nuevo el amor: “Estoy muy bien soltero. Entre mi hijo, mi familia, el disco, los conciertos… No tengo tiempo para nada más”.

Sobre las declaraciones en las que Kiko Rivera dejaba en evidencia a su hermana, confesando que Isa Pantoja tuvo más que palabras con Asraf a su paso por ‘GH VIP’, el cantante se muestra aliviado. “Me alegro de que por fin se sepa la verdad… No se le ha querido dar mucho bombo a esto porque la protegen mucho, que me parece bien, mientras no me tiren a mí mucho por tierra. Isa ha engañado a toda España y a mí el primero. Ha demostrado la clase de mujer que es haciendo eso”. Para terminar, no dudó en lanzarle un dardo envenenado al actual novio de Isa…