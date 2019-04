Todos sabemos, porque nos lo han contado los propios protagonistas, que en la Casa de GH se magnifica todo, para bien o para mal, y el que crees que es tu enemigo al final no lo es tanto y el que te cae muy bien parece que es tu 'best friend forever'... y luego no. Pues algo parecido les ha pasado a Sofía Suescun e Ylenia, que hicieron muy buenas migas en 'GH DÚO'... pero la salida al exterior les ha costado el distanciamiento y hasta el mal rollo, porque después de que Sofía haya ofrecido una entrevista (previo pago) poniendo a caer de un burro a Alejandro Albalá, Ylenia, que es su amiga, le ha hecho la cruz a la de Pamplona, y se lo ha dicho abiertamente y como es ella: sin anestesia.

"No me ha gustado lo que ha hecho, la portada que ha hecho. Ha jugado con temas que, para mí, es una vergüenza", dice Ylenia refiriéndose al victimismo que ha mostrado Sofía, hasta el punto de decir haberse sentido "anulada" por Alejandro.

Sofía se ha defendido, aunque sabía que se estaba metiendo en terreno pantanoso: "Yo no he jugado con ningún tipo de temas. Yo tengo la opción de expresarme libremente y no hay más", ha intentado zanjar, aunque otro amigo de Alejandro, Antonio Tejado, ha querido saltar: "Sí, pero sin injuriar ni calumniar a los demás, cuidado", le reprochaba el sevillano. "Yo lo que digo es la verdad, lo que he sentido, que en algunos momentos me he sentido 'aplastada' por él. Una persona que te quiere bien, intenta potenciar tus cualidades, y yo, con Alejandro, he sentido que algunas veces me ha intentado 'aplastar'", volvía a defenderse Sofía.

No sabemos, por el momento, si Alejandro emprenderá algún tipo de acciones legales contra Sofía, ya que lo que ha dejado entrever es parte de una acusación muy fuerte, y tendrá que demostrarlo, aunque por el momento Alejando no sabe nada, ya que sigue optando, en el encierro del programa, al maletín de los ansiados 100.000 euros al haberse convertido en uno de los 4 finalistas. ¿Se gastará el maletín entero en defenderse... o dejará las cosas estar?