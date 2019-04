Irene Rosales tuvo que abandonar 'GH DÚO' porque fue la finalista con menos votos por parte del público para ganar el reality. La mujer de Kiko Rivera dejó la casa y él no puede evitar pensar en ella constantemente. Tras casi tres meses de convivencia dentro del reality, Irene y Kiko se han separado, por tan sólo una semana que es lo que queda para que finalice el reality de parejas de Telecinco. La sevillana ha dejado un hueco muy grande no solo en la casa, sino también en su marido. Kiko se acuerda de ella continuamente y la tiene siempre presente. De hecho, llega a manifestar sentir cierto agobio por no estar a su lado: "Es una sensación que no me gusta, de agobio. Necesito a mi mujer, mucho", reflexionaba el DJ en voz alta. Tal es su desesperación, que a pesar de haber dicho que no iba a volver a dirigirle la palabra a la Miss, finalmente Kiko Rivera se ha acabado reconciliando con María Jesús Ruiz. Se han fundido en un abrazo y parece ser que el DJ se ha apoyado en la Miss tras la salida de Irene, tal y como ha contado Javier de Hoyos en el programa 'Socialité'. Aunque no han mostrado imágenes de ese momento, nosotros en redes sociales hemos encontrado una imagen en la que todos los finalistas de GH DÚO aparecen abrazados.

Y no sólo eso, también se han lanzado a bailar juntos. Demostrando de esta manera, que tanto Kiko Rivera como María Jesús Ruiz han dejado atrás sus diferencias para disfrutar de su última semana en el reality de la mejor forma posible, a pesar de que el DJ no levanta cabeza tras la expulsión de su mujer.

Y es que Kiko aún no ha asimilado que Irene ya no concursa en 'GH DÚO': "A veces no me creo que ya no está aquí, formaba parte de esto", le comenta a Alejandro Albalá en el jardín. "Es la sensación de que, aunque esté aquí contigo, miro para allá y estaba ahí", añade más adelante. Albalá le entiende perfectamente porque a él le pasaba lo mismo con Sofía, según le reconoce a Kiko. Y es que, además de ya habérselo dicho a Irene, Kiko ha vuelto a decir que se ha vuelto a enamorar de su mujer dentro del concurso. Pues, como ha comentado, fuera de la casa de 'GH DÚO' siempre están con las niñas, o centrados en otros temas, y que en estos tres meses de encierro han podido disfrutar más que nunca de su relación, a pesar de la falta de sexo. Ya que, por más que Kiko ha insistido, Irene ha preferido no mantener relaciones sexuales con su marido dentro de la casa de 'GH Dúo'. Eso sí cuando se despidió de él, le prometió que dentro de una semana 'tiki, tiki'.



Por ello, es inevitable que Kiko piense en Irene y en lo que está haciendo fuera de la casa y no duda en manifestarlo abiertamente: "Mi mujer está en casa con las niñas, con los hermanos, con el compadre, la comadre y han pedido de comer pizza y pescaito frito". ¡Qué envidia más grande siente Kiko, pero dentro de una semana el también podría disfrutar de tiempo con sus amigos y familia!