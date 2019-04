María Jesús Ruiz, ¿enamorada de Kiko Rivera?

A Kiko Rivera le duran los enfados nada y menos. El hijo de Isabel Pantoja, a su paso por ‘GH Dúo’, ha demostrado que, precisamente, rencoroso no es (o al menos eso es lo que está haciendo ver). Es lógico que, pese a sus innumerables broncas con Irene Rosales, el matrimonio acabara reconciliarse a la primera de cambio, lo que es más sorprendente es que haya decidido acercar posturas con María Jesús Ruiz, su máxima rival en las últimas semanas de concurso. Tras la gala del pasado miércoles, el DJ prometió que no volvería a dirigirle la palabra a su compañera después de que esta se atreviera a hablar en el confesionario sobre sus deudas o la mala educación que le había dado su madre. “No voy a hablar con ella ni en pintura”, sentenció.

Telecinco

El joven sigue sosteniendo la teoría de que la andaluza no sabe hacer otra cosa que victimizarse, lo cual tan solo es una estrategia para alzarse con el maletín. “Yo he dicho que a María Jesús no le voy a dar ni los buenos días y no lo voy a hacer”, afirmó en el confesionario. “Mi padre siempre decía que no le daba miedo al que veía venir, si no al que no veía venir”. Por su parte, la modelo niega estas acusaciones y asegura que ha sido víctima de un linchamiento: “Todo el programa queriendo echarme… ¡qué lucha! ¡Si van a ganar ellos!”.

Al terminar la pasada gala del jueves, Kiko se acercó a María Jesús para pedirle que no le dirigiera la palabra, una petición que él mismo ha acabado incumpliendo (más pronto que tarde). Al día siguiente, los habitantes de la casa se levantaron muy animados, bailando y dispuestos a disfrutar de las pocas horas que les queda de convivencia. En el baño, María Jesús le dio los buenos días a Kiko y este, pese a lo dicho, respondió sin problemas, además de confesarle que le dolía una muela. Por su parte, la Miss España le pidió su camiseta para hacer la colada.

Telecinco

La cosa no acabó ahí. María Jesús consultó con Kiko el menú de la comida y, durante una fiesta nocturna, se acabó arrancando a cantar ‘Hoy quiero confesar’. Somos conscientes de que esto tan solo son pequeños detalles de que las aguas han vuelto a su cauce, pero el momento de ensalzamiento de la amistad llegó cuando todos acabaron abrazados en el dormitorio. Emocionados, destacaron que era el último sábado que iban a vivir en la casa, mientras que María Jesús les indicó que para ellos estaban siendo auténticos ‘grandes hermanos’. ¡Y es que cayó en la cuenta de que nunca había convivido con tres hombres! Tanto se animó la cosa, que María Jesús se atrevió a preguntarle al miembro del clan Pantoja si él no la miraba con ojos de hombre…

“Llega un momento que te humanizas. Un animal tendría que ser para no cogerles cariño”, dijo María Jesús en el confe sobre sus compañeros. A su vez, señaló que entendía la actitud que el cantante había tenido con ella, ya que lo más seguro que la viera como la máxima rival a batir. En el plató del debate, comentaron el acercamiento de los dos concursantes, asegurando Marta López que parecía que la jienense le estaba roneando a su ‘archienemigo’: “Estoy flipando con María Jesús, le está tirando los trastos a Kiko”.