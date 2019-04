¡Menudo encontronazo se vivió durante el último debate de ‘GH Dúo’! Algunos colaboradores e hinchas de la grada tuvieron la oportunidad de conectar con la casa y hacerles las preguntas que consideraran oportunas a los finalistas. Miguel Frigenti, fiel defensor de María Jesús, aprovechó su turno de palabra para arremeter contra Alejandro Albalá. El colaborador, tras darle la enhorabuena por haber llegado hasta la final, expuso que no entendía cómo el santanderino podía decir que no era machista ni celoso cuando, después de juzgar a Sofía por mostrar su cuerpo en el jacuzzi, él había enseñado en varias ocasiones el culo e incluso había llegado a correr desnudo por el jardín. Además, criticó que afirmara que María Jesús se hacía la víctima cuando él se había dedicado a llorar por los rincones por su relación con la navarra. “¿Crees que un concursante tan incoherente y tan hipócrita se merece ganar este concurso?”, le preguntó sin medias tintas.

Telecinco

En su turno de réplica, Alejandro defendió que él había entrado en la casa enamorado de su ex mientras que María Jesús se había hecho la víctima con respecto a su fugaz relación con Antonio Tejado. En ese momento, María Jesús Ruiz intervino para exigirle que no se metiera con ella y se centrara en contestar a la pregunta. “Yo tan solo exterioricé algo que sentía, lo cual creo que es normal”, explicó Albalá. “Con respecto a que soy machista, ya dije que tengo 25 años y me equivoqué”. Acto seguido, pidió a Frigenti que levantara la bandera que llevaba en la mano para que quedara constancia de que era defensor de María Jesús. “Pues ese es el ejemplo de persona que quieres dar tú a España”, sentenció.

“Alejandro, te voy a dar un consejo. Deberías tener un poco más de respeto porque esa persona que tú dices da mal ejemplo a España es una a la que la audiencia lleva salvando durante tres meses, la misma audiencia que te está salvando a ti. Deberías de respetar un poco a la gente que se gasta dinero en este concurso”, señaló el experto en realities. Alejandro, ofendido, le pidió que dejara de camelarse a la audiencia. “Por lo que veo, el populismo lo llevas muy bien de bandera. ¡Déjate de historias!”, exclamó.

Telecinco

“El populismo es lo que has estado utilizando tú durante tres meses, dejando mal en los directos a la persona que supuestamente amabas y luego yendo de corderito con ella… Deberías tener mejor perder”, continuó diciendo Frigenti. “Siempre he ido detrás de ella para saber si estaba bien o mal. La que me atacaba era ella que, por decirle un te quiero, aseguraba que la estaba atacando”, recordó Alejandro. “Es tu amiga y lo respeto. Por cierto, el naranja ese no te queda muy bien, cámbiate el jersey”, acabó soltando a modo de despedida. “¡Qué maleducado eres, y suerte, que la vas a necesitar!”, exclamó Frigenti. Jordi González, intentando poner paz, ironizó con la situación: “No te metas con los colores de Miguel. Es daltónico y no sabe si es naranja o azul marino”.