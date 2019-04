La intensidad de la convivencia en 'Gran Hermano' afecta incluso a las parejas, algo que se está demostrando con la primera edición de 'GH Dúo' y, sobre todo, con Kiko e Irene Rosales. Ahora, con la salida de la mujer, Kiko se ha visto muy afectado emocionalmente y ha tenido que desahogarse en el confesionario dedicando unas bonitas palabras para su esposa: "Aquí ha sido como volver a nuestro primer noviazgo, nuestra luna de miel. Aún más me he enamorado de ella", confesaba a sus compañeros.



Telecinco

La pareja ha vivido altibajos durante toda su estancia en la Casa haciendo partícipes a los espectadores del temperamento que tiene la mujer de Kiko, y lo cariñosos que pueden llegar a ser. Precisamente esto último ha sido lo que ha terminado de hundir al DJ cuando tuvo que decir adiós a su mujer el pasado jueves. "Después de estar tres meses durmiendo al lado de ella pues la voy a echar de menos. Pero voy a tener que ser más fuerte, sobre todo intentar darle a mi mujer los menos momentos de tristeza posible", aseguraba ante el Super.

El bajón ha sido tal que, mientras desayunaba, el DJ hablaba con las cámaras del comedor dirigiéndose a su mujer: "Cariño, no sabes cuánto te echo de menos. Pero aquí sigo, luchando por nosotros", aseguraba antes de lanzar besos a la cámara. Y es que Kiko aseguraba entre lágrimas que se siente muy orgulloso de tenerla a su lado "me siento orgulloso de cómo ha actuado, de cómo se ha portado, de lo que ha transmitido...". "Si da la casualidad de que yo gano esto, es más de ella que de mi".

Telecinco

Para no echarla tanto de menos, Kiko ha llenado la cama de Irene con todas las fotos de la concursante que había colgadas en las paredes de la casa. "No puedo quejarme de marido, sobre todo con lo que ha hecho en la cama...", aseguraba su mujer desde el plató, aunque apenas se mostraba emocionada: "Soy una persona súper tímida y es la expresión que me sale", se justificaba la nuera de Isabel Pantoja quien confesaba que aún no la había visto desde su expulsión el pasado jueves.