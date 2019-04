Irene Rosales poco a poco va aclimatándose a su vida fuera de la casa de ‘GH Dúo’. El pasado domingo, durante el debate del reality, la esposa de Kiko Rivera se enfrentó a las incisivas preguntas de los colaboradores, quienes pusieron sobre la mesa algunos de los temas más comentados que afectaban directamente a la quinta finalista. Entre ellos, se tocó de manera indirecta su supuesta mala relación con su cuñada, Isa Pantoja. Marta López tomó la palabra para saber si había tenido la oportunidad de hablar con la concursante de ‘GH VIP 6’. “¿Has hablado con tu cuñada? Porque parece que estaba un poquito enfadada por la relación que estabais teniendo con Alejandro dentro de la casa”, preguntó.

Telecinco

Irene, sin pelos en la lengua, contestó que no había hablado con Chabelita porque le daba absolutamente igual lo que pudiera pensar. “Chabelita quedó fatal con Alejandro porque últimamente la estaba poniendo verde en las revistas”, añadió la concursante de ‘GH 2’, dejando entrever que la hija pequeña de Isabel Pantoja no estaba muy contenta con que su hermano y su cuñada se estuvieran llevando tan bien con el que fuera su ex.

“No he hablado con ella porque prácticamente no le he cogido el teléfono a nadie. Tan solo he hablado con Anabel y con mi suegra, pero tengo que decir que ella entró en un reality y de la primera que se hizo amiga fue de Techi”, recordó la andaluza. Un dardito envenenado que fue aplaudido por Mila Ximénez. “Muy bien, en lo de Techi has estado muy bien”, comentó la colaboradora.

Telecinco

No cabe duda de que Isa Pantoja tendría poco que recriminarle al matrimonio, al menos, por esta cuestión. Al igual que ellos han hecho muy buenas migas con Albalá, Chabelita, anteriormente y a su paso por el ‘VIP’, no se le ocurrió otra cosa que tenderle la mano a Techi, exnovia de Kiko que también rajó de lo lindo sobre el clan Pantoja. Además, mientras que el santanderino no ha criticado en ningún momento a su expareja, convirtiéndose en un apoyo fiel del DJ, la también exmujer de Alberto Isla aprovechó a la primera de cambio para traicionar a la que fuera su amiga y meterse en la cama con Omar Montes.

En las últimas semanas mucho se ha hablado sobre la supuesta mala relación entre Irene y Chabelita. Durante la visita de los familiares a la casa, Kiko no solo recibió la calurosa visita de Isa, sino que también tuvo la oportunidad de abrazar a su cuñada, la hermana de Irene Rosales. Sin embargo, Chabelita no se encontró con Irene. Y la pregunta es obvia: ¿por qué? Según apuntó Mila Ximénez en ‘Sálvame’, fue una petición expresa de la hija de Isabel Pantoja la que impidió que se propiciara el encuentro: "No quiso encontrarse con su cuñada". ¿Ha pasado algo en el pasado que hace su relación irreconciliable?