Ylenia y Frigenti, cruce de insultos en el plató de 'GH Dúo'

En el último debate de ‘GH Dúo’, Miguel Frigenti recibió palos por todos lados. Después de su encontronazo con Alejandro Albalá, quien se metió con su indumentaria por su defensa a ultranza de María Jesús Ruiz, Antonio Tejado e Ylenia Padilla también tuvieron sus más y sus menos con el conocido experto en realities. Al ver que la Miss España aprovechaba la llamada de su madre para romper a llorar sin consuelo y volver a lamentarse por el ‘injusto’ trato que le dan sus compañeros de encierro, el sobrino de María del Monte acabó estallando: “Ya ha vuelto ella a aprovechar la cuñita para hacerse la víctima y meter mierda a Kiko y a Alejandro”.

Telecinco

Jordi González recordó que María Jesús también había sacado la uñas por Frigenti, colaborador al que Tejado ha bautizado como ‘Monchito’ (sí, el famoso muñeco de José Luis Moreno). “Aquí confundimos meter mierda con defenderse. María Jesús tiene razón en lo que dice. Cuando yo le he hecho la pregunta a Alejandro, para contestarla ha tenido que meter mierda sobre ella. Está todo el día con María Jesús en la boca. Yo animo a la gente a que haga justicia porque ante los abusones no se tiene por qué callar”, expuso el colaborador.

Ante los gritos de populismo de Antonio e Ylenia, Frigenti siguió con su discurso: “María Jesús es una chica a la que acusan de teatrera, y aunque sea excesiva, a mí me parece sincera. No se puede estar fingiendo tres meses. ¡Aquí hay mucho reventado que están en la calle antes que ella!”. Al escuchar sus palabras, los aludidos comenzaron a subir el tono de su protesta. “¡Vete a peinar!”, le espetó Frigenti al sobrino de María del Monte. “¡Vete tú con José Luis Moreno!”, replicó el andaluz.

En ese momento, Marta López tomó la palabra para mostrar su asombro ante la defensa que Frigenti hace de la modelo. “No puedes defender esto porque esta tía es insoportable. No se puede estar llorando siempre. No se han metido con ella. Tiene una fijación ciega con los chicos de la casa”, dijo la concursante de ‘GH 2’. “Cariño, ¿tú sabes lo que significa la palabra tolerancia? Aquí cada uno defiende lo que le da la gana”, indicó.

Con el ambiente caldeado, Ylenia tildó al colaborador de ‘friki’. Aunque Jordi González intentó mediar para relajar los ánimos, Frigenti no dudó en contestar al improperio de la de Benidorm. “¡Venías de cambiada pero eres la misma maleducada y la misma choni de siempre!”, observó. “La choni por lo menos viene con los zapatos limpios… ¡Sucio!”, replicó Ylenia. “¡Qué patética eres!”, opinó Frigenti.

Más tarde durante el mismo debate, Ylenia y Miguel Frigenti volvieron a enzarzarse. Tras unas palabras del colaborador en las que opinaba que no estaba muy bien visto apelar a los fans para ganar un concurso, Ylenia soltaba: "La gente que tiene fans puede apelarlos, ya lo entenderás algún día, Frigenti". Un dardito envenenado que despertó las risas de la grada. "Hay gente que solo tiene fans, preocúpate por tener algo más en la vida", objetó Frigeni.

Ylenia no se estuvo callada y contestó con otro ‘zasqui’. “¿Y tú qué tienes? Si lo único que haces es matar por seguidores”, denunció la estrella de ‘Gandía Shore’, quien se quejó de que el colaborador vaya por la vida de periodista cuando lo único que hace es caldear el ambiente en Twitter. “No hagas que te recuerde de dónde has salido tú”, advirtió Frigenti. “De donde a ti no te quieren”, sentenció Ylenia.