Omar Montes ya está preparándose a conciencia para vivir su propia aventura en Honduras. El ex de Chabelita, en calidad de segundo concursante confirmado de ‘Supervivientes 2019’, ha decidido mostrar a las cámaras de Mtmad cómo está llevando la cuenta atrás. Después de zamparse un copioso desayuno en un bar, en el que no podía faltar un sándwich mixto, con queso y pavo “porque tiene muchas proteínas”, el joven se marchó a la casa en la que convive junto a su abuela (atentos a la decoración porque no tiene desperdicio). “Me estoy preparando a tope para ‘Supervivientes’. ¡Quiero darles a todos la vida mártir!”, asegura. Para que durante su ausencia los ladrones ni se les pase por la cabeza desvalijarle la casa, Montes ha instalado nada más y nada menos que cuatro cerraduras en la puerta. “Me he gastado lo que no tenía en poner cerraduras y en blindar la puerta”, señala. ¡Menudo fuerte!

Mtmad

Uno de los aspectos más importantes antes de poner rumbo a la isla hondureña es preparar la maleta. Nada puede faltar, aunque parece que Omar todavía no es consciente de que, precisamente, no se va a un resort de lujo. Entre los bártulos que quiere llevarse consigo hay de todo: gorras, bañadores, chándales de ‘illuminati’, relojes de oro, discretitas gafas de sol… “Tengo todas las gorras aquí colocadas para saber cuál me llevo, como solo me puedo llevar una”, explicó delante de la cámara. De entre todas ellas, parece que va a decantarse por una con el dibujo de un gorila. ¿El motivo? “Esta me representa, porque se rascan mucho el culo”, dice entre risas. “Es broma, me representan porque son fuertes y guapos, son bonitos”. Es lo que tienen los primates, ¡que son muy ‘monos’!

Mtmad

Al probarse unas gafas con brillantes incrustados, no duda en lanzar una pregunta al aire: “¿Qué tal estaré por las playas de Honduras con esto? ¿Me ligaré a todas las chicas?”. Y es que Omar tiene claro que ni experiencia ni maletín, él a lo que va es a ligar. “A una de las cosas que voy es a eso. No puedo estar tres meses sin una mujer. Me quiero echar una novia allí porque estoy muy falto de cariño”, reflexiona.

Mtmad

Sobre la cama de su habitación, tiene dispuesta toda la ropa para ver qué prendas se lleva, aunque es consciente que no le va a caber todo lo que quiere. Tras confesar que, desde pequeño, su color favorito es el rosa, muestra su adorable colección de peluches y hace un llamamiento para que le dejen llevarse alguno. “Como me pongan solo, a mí me entra una depresión”, apunta. ¡Por favor, que le dejen llevarse el ‘bebé abejita’!

Mtmad

Cual si de Lara Álvarez se tratara, Omar aclara que su “diseñador personal” le está confeccionando unos bañadores exclusivos de ‘illuminati’, con flecos y todo. Para dejar constancia de que tiene figurín, el cantante se prueba uno de los trajes de baño y aclara: “Yo realmente soy un guaperas, lo que no sé por qué la tele me saca gordo y calvo. Que sepáis que no va a haber ningún concursante que esté tan bueno como yo, que da gusto verme”.

Mtmad

Dejando el tema de los bártulos aparte, Omar también se está preparando para las duras pruebas a las que seguro se tendrá que enfrentar. Tanto es así, que utiliza su bañera para practicar la prueba de apnea. “Yo me tumbo aquí, me tapo la nariz y le pido a mi abuela que cuente”, explica. Como muestra de su destreza, se tapa la nariz y pide que el cronómetro empiece a correr, aguantando tan solo poco más de veinte segundos…

Mtmad

“¿Habrá ballenas? Porque si cazo una ballena tenemos para comer una semana. Sé que las ballenas pueden pesar de 2000 a 5000 kilos. Eso no te lo comes en dos días o tres… lo único malo es que no hay para congelar, pero bueno, ya veremos cómo lo hacemos”, reflexiona. Una de las cosas que más va a echar de menos, como es normal, es poder dormir en una cama. Y es que Omar explica que es un tío que necesita “sus cuidados” y teme que de dormir en el suelo le dé una escoliosis. ¿A qué tiene miedo de su estancia en la isla? “Lo que más miedo me da es tener que hacer fuego, no vaya a ser que se me queme algo”, confiesa. “Voy a intentar aprender a hacer de todo. Si viene un tiburón lo tendré que pescar, no vaya a ser que me coma un brazo”. Después de su profunda perorata, el ex de Isa Pantoja decide marcharse al gimnasio para boxear y prepararse a tope para el reality, no sin antes advertir: “Por cierto, voy a ganar”.