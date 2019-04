La brecha generacional en los estilos de música es muy destacable. Algunos de los ídolos que lo fueron en los '70 son unos desconocidos para generaciones posteriores, por no hablar de los grupos o cantantes que estuvieron en lo más alto en los '50, '40 o '60... por eso no es de extrañar que en conversaciones entre Alejandró Albalá y Juanmi los compañeros no compartan los mismos referentes musicales. Aunque algo de cultura general nunca está de más tener para poder, al menos, conocer los nombres de quienes han sido mitos. Una de estas diferencias entre referentes musicales ha sido objeto de choque entre ambos.

Telecinco

Comenzamos por el principio. Juanmi y Albalá estaban hablando de la vida personal de cada uno y, dado que durante estos meses Juanmi ha sido testigo de todo lo que se refiere a Alejandro, le tocaba al joven preguntar. Primero el peluquero confesó que tenía una buena relación con la madre de su hija, la cantante Karina conocida por su canción 'El baúl de los recuerdos', "me llevaba estupendamente hasta el día de antes de entrar aquí. Me bloqueó", aseguraba. "¿Pero es de Castellón?", preguntaba Albalá inocentemente. Juanmi, indignado ante la respuesta "De Madrid, joder. ¿Tú eres bobo o te falta poco?". Alejandro se quedaba sorprendido por la respuesta apresurándose a contestar que no tenía ni idea de quien era la madre de su hija. "¿Qué canción has cantado hoy en el salón? Pareces tonto", respondía muy airado Juan Miguel mientras de fondo María Jesús, que escuchaba todo desde el salón, tarareaba 'El baúl de los recuerdos', el gran éxito de Karina.

Telecinco

"¡Yo que sé quién cantaba 'El baúl de los recuerdos!", respondía Albalá poco después de caer en que se trataba de Karina. La respuesta del joven no gustó mucho a Juanmi quien no paraba de preguntarle si era cierto que no conocía a su ex mujer: "Parece que me estás tomando el pelo", se preguntaba mientras Alejandro se apresuraba en responder a su error. Mientras, Kiko acudía a la cocina atónito preguntando a Alejandro si no sabía quién era Karina: "Sí, pero no sabía que cantaba 'El baúl de los recuerdos'", se justificaba Alejandro. Ay... si es que el salto generacional se nota en algunas cuestiones, pero esto ya es cosa de cultura popular, Alejandro... Hay que estar más informado de los principales éxitos de la música en España, ¡sobre todo si están relacionados con tus compañeros!