A pocas horas de que se conozca el nombre del ganador de ‘GH Dúo’, María Jesús Ruiz ha aumentado sus sesiones de llanto en el confesionario. Nada más y nada menos que tres son las veces que la modelo ha acudido ante la presencia del Súper para desahogarse y llorar lo más grande. “Al ser tan poquitos, independientemente de las desavenencias, llega un momento en el que te humanizas y dices ‘necesitamos estar juntos’. No creo que aquí haya habido malas personas”, dijo en tono conciliador. “Kiko cada vez que me atacaba ferozmente lo hacía por estrategia, para ocultar mi luz y así destacar él. Lo que voy a intentar es defenderme con las cosas buenas que he hecho aquí y en la vida… Quizá no me hubieran atacado tanto si no hubiera un premio económico en el final del camino”. Un discurso que terminó acusando a algunos de sus compañeros de haber peloteado al hijo de Isabel Pantoja, mientras que ella siempre ha luchado por méritos propios. Si el ambiente está tan calmado, ¿a qué se deben tantas llantinas?

Telecinco

En el debate dominical, Alejandro Albalá volvió a decir públicamente que su compañera tan solo está haciéndose la víctima, unas palabras que corroboró cuando terminó el directo. "Yo nunca he ido de ejemplo de nadie, pero tampoco soy un adefesio", se lamentó la Miss España. Acto seguido, se enzarzó en una discusión con el santanderino y Kiko Rivera, acusándoles de haberle faltado continuamente el respeto, una cosa que según ella jamás ha hecho. “No te equivoques, muchachita, que lo has hecho”, le dijo el DJ.

Telecinco

Ese simple término condescendiente y algo paternalista, ‘muchachita’, provocó que María Jesús acabara llorando a moco tendido en el confe. "Estoy harta de que me odien. Estoy destruida por dentro", afirmó. "Tengo también mucho miedo. ¿Hasta el final va a durar la lucha? A mí me da mucha pena que mis propios compañeros digan que soy mala… ¡Aquí hay muchos que ya se ven ganadores!”. Además, dejó caer que no se cree nada que Kiko Rivera no conociera su bagaje profesional. “Su mujer es adicta a ‘Sálvame’, a los realities… Me hubiese encantado haber tenido una convivencia maravillosa”, se lamentó.

Telecinco

En otra de sus llantinas, llegó a afirmar que hay momentos en los que le falta el aire: “Tengo mucho miedo… ¡Yo, que no me he metido con nadie! A lo mejor soy demasiado sensible. Ojalá fuera menos humilde. Necesito que pare la guerra, la vida es pura competencia siempre”. En el plató, los concursantes expulsados aprovecharon para comentar las palabras de la jienense. “Lo de que Kiko no es mala persona lo podría haber dicho hace varias semanas… Está obsesionada con Kiko porque piensa que es su mayor rival para llevarse el maletín”, indicó Irene. "El detonante de que esté destruida por dentro es que Kiko le ha dicho muchachita. ¿Quién se pone así porque le llamen muchachita?", se preguntó Antonio. Por su parte, la madre de María Jesús, Juani, defendió a su hija del ‘linchamiento’ al que está siendo sometida. "Es muy fuerte. A ver quién aguanta todo lo que ha aguantado esa chiquilla ahí dentro", exclamó.