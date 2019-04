Alejandro Albalá llegó al plató de ‘GH Dúo’ convertido en el tercer finalista del reality. Tras obtener la honrosa ‘medalla de bronce’, familiares y amigos recibieron al santanderino colmándole de besos y abrazos. Sin embargo, Sofía Suescun ni se inmutó y siguió sentada en el sofá mientras hacía como que consultaba el móvil, clara muestra de que se avecinaba tormenta… Al preguntarle Jordi González qué le parecía la cara de Sofía, Albalá no pudo más que señalar que parecía estar un pelín “amargada”. “Estaba esperando a que el resto lo saludara. Bienvenido al mundo, Alejandro”, dijo Suescun con una sonrisita de pega para explicar su reacción.

Telecinco

El exmarido de Chabelita confesó estar muy feliz porque por fin la gente le conoce por él mismo y no por ser el ex de nadie: “He sufrido mucho por el tema de Sofía. Pero todo pasa, todo evoluciona, he llegado hasta aquí, soy tercero y estoy muy agradecido… Eso era para mí lo más importante, que se me viera buena persona y de corazón… A pesar de que la gente pueda creer que no tengo personalidad, no tengo que demostrar nada a nadie, me da igual que me reprochen eso”.

Acto seguido, le mostraron los continuos enfrentamientos entre Sofía Suescun y Paz Guerra, su madre. “Me da igual todo lo que venga de parte de Sofía”, sentenció. “Eso es el final de todo un culebrón que irás viendo. Yo tan solo puse que hacía bien en ir a un psicólogo, algo que ella había dicho en una revista… Ella lleva mucho tiempo llamándome absolutamente de todo, faltándome el respeto desde julio del año pasado. Además, sin conocerme, ya que tan solo me había visto tres veces en su vida. No eres nadie para juzgarme, y menos con los términos que has utilizado”, se lamentó la madre de Alejandro.

“Que esta señora tenga que estar metida en mi entrevista… ¡Ya está bien! ¿Yo acaso alguna vez he discutido con su madre? ¿He dicho alguna vez que tenga el demonio dentro?”, apuntó el finalista cada vez más molesto con la situación. “Si ella no ha sido tercera y todavía tiene esa picada, no es mi problema. Unas veces se gana y otras se pierde. ¡Ya está bien, siempre igual!”.

Sofía, con una actitud de lo más altiva, mostró su alegría porque ya hubiera acabado el concurso. “Por fin se van a acabar las gracias y el victimismo por parte de su madre… Yo en ningún momento la he insultado”, señaló. “Cuando me hables me miras a la cara, que es lo que hago yo, mirarte a los ojos”, le reprochó Paz. “Mi psicóloga me ha dicho que trate de evitar este tipo de temas… Paz, deberías de preocuparte más por el circo que has montado entre tú, tu exmarido y tu hija”, dijo Sofía a modo de golpe bajo. Unas palabras que hicieron que la madre de Alejandro se levantara para encararse con la ganadora de ‘SV’: “¡Preocúpate tú del circo de tu vida!”.

Para terminar, Alejandro pudo ver la portada de la revista Lecturas en la que Sofía asegura que ha sido una “víctima anulada como persona”. A su vez, su madre, Ylenia y Antonio Tejado le advirtieron que lo que declaraba en el interior era todavía peor. “Que te cuente también cómo los futbolistas la echan de los reservados”, apuntó Tejado. Un tanto acorralada, Sofía se justificaba acusando a Albalá de haber dicho algo parecido de Isa Pantoja en su día, mostrando las declaraciones en su móvil. “Eso es de mala persona, hemos estado en un concurso, esto es la vida real… Si habla mal de mí en una revista te va a caer una demanda bastante gorda", advirtió Alejandro.