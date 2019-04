'GH DÚO' no ha sido la mejor experiencia de la vida de Sofía Suescun. Después de haber ganado su edición de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', la llamada reina de los realities ha vivido altos y bajos en su relación con Alejandro Albalá recibiendo miles de críticas. Tras revisar los vídeos del concurso, Sofía se ha visto sumida en una depresión que ha logrado superar con un nuevo trabajo: volverá a 'Supervivientes'. Te contamos en qué consiste: Ella acompañará a Lara Álvarez como presentadora y será la encargada del nuevo espacio QuizSV, un concurso para los usuarios de 'Mitele'.

Telecinco

Sofía Suescun ha tenido que recibir atención psciológica tal y como ella misma ha confirmado en los últimos días. "No estoy en el mejor momento de mi vida, estoy bastante floja, estoy en un momento bajo. Pero con el cariño que recibo de mi familia, con una ayuda que estoy teniendo muy buena…", aseguraba en el plató de 'GH Dúo' ante la madre de Alejandro Albalá. "Me he tenido que enfrentar a una serie de videos que han sido muy dolorosos", explicaba Suescun sobre los motivos que le han llevado a esta situación psicológica. "He tenido unos días que no se los deseo a nadie". Sin embargo, ahora la sonrisa vuelve a la cara de la joven con un nuevo trabajo en Telecinco relacionado con los reallities, pero esta vez será la encargada de presentarlo.

Gracias al apoyo de su familia y amigos, Sofía aseguraba que estaba manteniendo un mejor estado de ánimo, algo en lo que el nuevo empleo la ayudará. Ella será entonces la conductora del nuevo espacio dedicado a un concurso virtual para los espectadores en el que podrán responder preguntas sobre ediciones anteriores, hacer un seguimiento del peso de los concursantes, o comentarios en directo en pantalla.

Antes de las galas, los usuarios de la aplicación de Mi tele recibirán notificaciones avisándoles del comienzo del concurso. A la hora señalada, Sofía Suescun planteará diez preguntas sobre el reality con cuatro posibles respuestas. Con cada acierto se consiguen estrellas, más o menos en función de la rapidez en contestar. Al final del juego, el jugador que más estrellas hayan acumulado gana y recibe un premio de 200€. Si hubiera empate, el premio se repartiría a partes iguales.