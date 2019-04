Lydia Lozano y Rafa Mora, primeros concursantes confirmados de 'Sálvame Okupa'

Todavía no se conocía el nombre del ganador de ‘GH Dúo’ y Telecinco ya calentaba motores de cara a su nuevo (y fugaz) reality. Cuando María Jesús Ruiz y Kiko Rivera abandonaron la casa de Guadalix, al igual que pasó con Irene Rosales y el hijo de Isabel Pantoja en la gran final de ‘GH VIP 6’, dos intrusos se colaron en el lugar donde los finalistas estuvieron conviviendo durante los últimos tres meses. Bueno, más que dos intrusos, fueron dos ‘okupas’, ya que se trataban de los dos primeros concursantes confirmados de ‘Sálvame Okupa’, el reality (o campamento de convivencia, según se mire) que durante el próximo fin de semana protagonizaran los colaboradores del mediático espacio vespertino de Telecinco.

Y hay que reconocer que se trataban de dos pesos pesos: Lydia Lozano y Rafa Mora. A la espera de que se anuncien los nombres de los otros ochos compañeros con los que tendrán que convivir durante 72 horas, la aclamada reina de las mechas y el que fuera ‘viceverso’ se colaron en el confesionario para colgar el cartel de su anunciada ‘okupación’.

Como era de esperar, los dos contertulios de ‘Sálvame’ decidieron hacer un recorrido por la casa, y siendo fieles a su profesión, se dedicaron a criticar la desorganización y la falta de limpieza. "Haré pis en las plantas", afirmó Lydia, quien parecía no estar dispuesta en arriesgar sus preciadas posaderas por posarlas sobre la taza del váter. Tanto es así que, con ver la cocina, la esposa de Charly ya sabía que lo mejor era no entrar en el baño. "Qué guarros, por favor", se lamentó Lozano. Que decimos nosotros, ya que estamos, podría la colaboradora aprovechar el finde y limpiar de arriba abajo la casa de cara a futuros inquilinos…

Mila Ximénez que, aunque no esté confirmada, suena con fuerza para entrar al reality, ya mostró su preocupación por el estado en el que se pudiera encontrar el recinto. Una preocupación que se acrecentó cuando Antonio Tejado le dejó claro que la casa estaba “más sucia que la bombilla de una cuadra”. Ante sus palabras, la ex Manolo Santana hizo una promesa: no utilizaría el jacuzzi y se llevaría de casa sus propias sábanas. ¡Pero qué aprensivos son estos chicos!

El próximo viernes por la tarde, los elegidos para participar en ‘Sálvame Okupa’ partirán desde el plató de ‘Sálvame’ hacia Guadalix de la Sierra, donde protagonizarán una convivencia exprés de 72 horas con pruebas, nominaciones y un solo ganador. La convivencia se podrá seguir a las 24 horas del día a través de Mitele y el canal de Mediaset en Youtube. Además, habrá una cobertura especial en los programas de producción propia en directo de Telecinco (‘Sálvame’, ‘Sábado Deluxe’, ‘Socialité’ y ‘Viva la vida’). ¿Tenéis ganas de verlo?