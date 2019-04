Antes de descubrir que era la ganadora de ‘GH Dúo’, María Jesús Ruiz se enfrentó en plató a una tensa entrevista con Jordi González y el resto de sus compañeros. Como era de esperar, le pusieron un vídeo recopilatorio con algunos de sus encontronazos con Julio Ruz, expareja de la modelo que fue expulsada del concurso por conducta inapropiada. “Ya lo dije el día que salí cuando vi las imágenes. Lamento y pido disculpas por el hecho de tener que sujetarte para poder hablar. No está justificado para nada, debería de haberte dejado. Lo único que te digo es que hoy no voy a entrar a darte más guerra porque ya bastante vas a tener esta noche. Te pido disculpas en lo que haya podido hacer mal”, dijo Julio cuando le dieron la palabra.

Telecinco

La Miss España aceptó las disculpas y recordó que el episodio fue bastante desagradable, aunque no tenía muy claro el verdadero motivo por el cual lo habían expulsado. “Porque entraste en el confesionario llorando y diciendo que te sentías acosada por mí”, afirmó Ruz. Algo que María Jesús negó que hubiera hecho, aclarando Jordi González la versión oficial de la organización del programa: “La organización de este programa decidió expulsar a Julio por acoso, su conducta era inapropiada”.

En ese momento, Juani, la madre de María Jesús, intervino para defender la postura de su hija y volver a repetir exactamente lo mismo que ya había dicho el presentador. “¿Cada vez que yo hable usted tiene que replicar? ¡Al único que contesta es a mí!”, se lamentó el empresario. “Mi madre puede hablar todo lo que le dé la gana”, recordó la andaluza. Acto seguido, se montó un gallinero con Juani volviendo a tildar a Julio como ‘don expulsado’. “Mira que intento no entrar en esta guerra, pero ya que te das tantos golpes de pecho en calidad de madre, mi madre también ha sufrido mucho. Mi madre, cuando me llaman hijo de p**a, también sufre. ¡Aquí no solo sufrís tú y tu hija!”, sentenció el empresario. “Nadie está sacando a las madres. Las madres son sagradas”, dijo María Jesús para intentar poner paz.

Telecinco

Pasado los minutos de este encontronazo, Jordi González destacó la ausencia de Julio en plató, preguntándole abiertamente a Juani si sabía el porqué. “No lo sé. ¿Yo voy a tener la culpa de que se haya ido?”, indicó la matriarca con voz de no haber roto un plato en su vida. Ante su declaración de inocencia, Ylenia dio su versión de los hechos: “Yo he escuchado que ella se estaba metiendo con él por lo bajo, pero no sé muy bien por qué no está aquí”, señaló la de Benidorm tirando de ironía.