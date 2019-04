Después de salir de la casa de ‘GH Dúo’ en calidad de tercer finalista, Alejandro Albalá se encontró en plató con una enorme papeleta. El exmarido de Chabelita tuvo que enfrentarse a las duras declaraciones de Sofía Suescun, quien ha llegado a decir que se considera una “víctima anulada como persona” por su culpa, al errático e inexplicable comportamiento de su padre y a la guerra abierta entre su madre, Paz Guerra, y el que fuera el gran amor de su vida, la simpar Sofía. Tras asimilar todo lo vivido, el santanderino ha tomado una drástica decisión: cortar por lo sano cualquier tipo de contacto con Sofía.

Telecinco

En la gala final del reality, Alejandro explicó que estaba poco a poco recuperándose de todo lo vivido y asimilando todas las informaciones que le llegaban. Tras confesar que no había dormido, ya que anoche se lo pasó muy bien, prometió que no se quedaría dormido. Al ver el enorme hueco prudencial que Sofía y Alejandro habían dejado entre los dos, les preguntó si esperaban a alguien. “Es mejor que corra el aire”, contestó Albalá.

Acto seguido, el presentador preguntó al tercer finalista por cómo se encontraban su madre y su hermana, que justo al día anterior tuvo que abandonar el plató en medio de un ataque de ansiedad al volver a ver las imágenes del enfrentamiento con su padre: “Mi madre está muy bien y mi hermana también, recuperándose. Están tranquilas y yo igual”. Además, reconoció que todavía no había hablado con su progenitor.

Telecinco

Sobre si había hecho lo propio con su ex, se mostró tajante: “No he hablado con Sofía, pero no lo haré ni hoy ni nunca. Sofía hace un flaco favor a las mujeres que sufren maltrato de verdad. Me parece un poco lamentable. Después de lo que me he ido enterando, con pruebas y todo, la verdad que ya he dicho hasta aquí”. A su vez, dejó en el aire que al final fuera a demandarla. “Sorpresas tiene la vida”, indicó misterioso. Inexplicablemente, Suescun no quiso contestar y dijo que lo mejor era mantenerse callada. ¿Estará enferma? ¿No querrá meterse en líos ahora que ha subido de status y es ‘presentadora’?

Antes de pasar a otro asunto, Jordi González le preguntó a Alejandro si le podía contestar gratis a una pregunta… “¿Qué es lo primero que le vas a decir a tu padre cuando hables con él?”. “No lo sé. Tengo que analizar todo, ver todo... Hablaré con él tranquilamente, que no se preocupe, que ya lo hablaremos”, respondió el joven. “Hay una cosa que ha hecho que no es que me haya dolido, es que no la he entendido. Primero tengo que entenderla”.