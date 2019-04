No han pasado ni 24 horas desde que María Jesús Ruiz se proclamase como flamante ganadora de ‘GH DÚO’ y la casa no se ha quedado vacía. Después de que Kiko Rivera y María Jesús abandonasen Guadalix han llegado los primeros okupas de la Casa. Y no son unos okupas cualquiera, son colaboradores de 'Sálvame'. Los primeros en okupar la casa han sido Lydia Lozano y Rafa Mora que han pasado la primera noche en la casa más famosa de España. Pero faltan aún ocho colaboradores para completar la lista. Muchos son los candidatos, pero ¿qué colaboradores serán finalmente los elegidos para vivir esta experiencia? Los primeros rumbo a Guadalix de la Sierra para iniciar una convivencia exprés de 72 horas en ‘Sálvame Okupa’ han sido Víctor Sandoval, Chelo García Cortés y Belén Rodríguez.

Belén Esteban se ha trasladado hasta el famoso bar 'La Muralla', donde ha descubierto el nombre de los tres primeros seleccionados. En tres bocatas se han desvelado los nombres de los colaboradores de 'Sálvame' que convivirán 72 horas rodeados de cámaras. Temiendo que podía ser una de las concursantes de este reality pedía perdón a su familia. "A mi familia, si me toca, perdonadme", confesaba Belén a la cámara.

"Si estoy recién operado", exclamaba Víctor Sandoval tras saber que era uno de los diez colaboradores que van a entrar en la casa.

Mientras espera ser una de las concursantes de 'Supervivientes 2019', Chelo García Cortés participa en 'Sálvame Okupa', un gran entrenamiento para su próximo reality en el que podrá coincidir con su gran amiga Isabel Pantoja.

Belén Rodríguez, experta en reality, se convierte en la quinta concursante confirmada de 'Sálvame Okupa'. También el paparazzi Antonio Montero ha sido otro de los confirmados.

Un miembro del clan Pantoja no podía faltar en reality que se precie y en este caso la seleccionada ha sido Anabel Pantoja. "No me quiero ir", decía la joven antes de despedirse de cada uno de sus compañeros.

Gustavo González ha sido otro de los diez seleccionados para participar en este nuevo formato de reality. ¿Aguantará hasta el final? Su despedida ha sido sin duda una de las más frías.

A pesar de haber abandonado 'Sálvame' hace tan sólo 13 días, Carmen Borrego está dispuesta a convivir con sus compañeros de programa en Guadalix.