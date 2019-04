No llevan ni 24 horas en la casa de Guadalix y ya han comenzado a surgir los primeros conflictos entre los concursantes de 'Sálvame Okupa'. Ayer fue expulsado el primer concursante del reality de colaboradores. Gustavo González se convirtió en el primer finalista del concurso al encontrar una camiseta que le otorgaba este privilegio y otro que era expulsar a uno de sus compañeros, y el elegido fue Rafa Mora. Esa misma tarde, Terelu, que no está dentro de la casa pero como si lo estuviera, tuvo una tremenda bronca con su hermana. Lydia Lozano y Belén Rodríguez han tenido varios conflictos por la convivencia. En general, la tensión y la competitividad entre ellos el palpable y no nos extraña, pues l6.000 euros son muy golosos para cualquiera.

La primera prueba de inmunidad se celebró durante la emisión de 'Socialité'. Se trataba de colocarse en la cara, cuello y orejas el mayor número de pinzas posible. Gustavo, ganador de la primera prueba del concurso, quedaba exento de participar. Pero no fue el único, Carmen Borrego, que se había pasado momentos antes en el confesionario llorando desconsoladamente, decidió no participar. Por su parte, Víctor Sandoval a pesar de las secuelas por su última operación estética, sí participó en este peligroso juego para él. Ya que necesita ganar el premio a toda costa, pues su situación económica es paupérrima.

Finalmente,Ganar esta prueba de inmunidad era muy importante, pues además de salvarse de la expulsión, supone tener más puntos a la hora de nominar y, por último, tener el privilegio de desempatar en el caso de que se diera un empate a puntos de los nominados.y se alzó como flamante ganadora de la prueba. Muy feliz, la sobrina de Isabel Pantoja celebró su triunfó con aún pinzas en la cara.