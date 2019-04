María Lapiedra se convirtió en una de las expulsadas de la noche en la primera gala de 'Sálvame Okupa', pero ello no ha impedido que su nombre siga sonando con fuerza dentro de la casa. La colaboradora de televisión se ha ganado el cariño de sus compañeros dentro de la casa o eso es lo que parecía que aparentaban ellos. Sin embargo, este domingo Gustavo González, el primer finalista, y Rafa Mora, primer expulsado y repescado posteriormente, se enzarzaban en una gran bronca. Todo comenzó después de que el novio de María Lapiedra defendiera la sinceridad de su pareja. “María no ha mentido jamás”, ha sido la frase que ha desatado un huracán en la casa de Guadalix de la Sierra. Algo con lo que Rafa Mora no estaba de acuerdo y ha pedido la opinión al resto de habitantes de la casa.

Ante todos los compañeros, Gustavo González aseguraba que no había dicho que María jamás había mentido. Algo con lo que no estaban de acuerdo, Rafa Mora y Víctor Sandoval, que le comentaron a su compañero de programa que todo estaba grabado. Pero antes de esta bronca, Rafa Mora volvía pisando fuerte y arremetiendo duramente contra Gustavo González. "En esta edición hay muebles y un muñeco, y yo con muñecos no hablo", han sido las palabras textuales que Rafa Mora ha lanzado al aire para que Gustavo González las cogiera. "Yo recién llegado sería incapaz de echar a una persona de la manera que lo hizo", ha continuado atacando Mora al paparazzi que no articulaba palabra con el regreso del colaborador a la casa.

Rafa Mora continuaba en su cruzada con el paparazzi. "Oye, Macario, que te están contando lo que ha ocurrido…", ha interrumpido Mora mientras sus compañeros hablaban de la falsedad de María Lapiedra. "No me insultes, yo no soy ningún Macario ni ningún muñeco", ha devuelto González. "Como no tienes personalidad ninguna te voy a llamar Macario", ha continuado Rafa mientras Gustavo ha querido replicar, "pues entonces tu a partir de ahora eres Rata Mora".