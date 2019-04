Uno de los argumentos que María Jesús Ruiz y su madre han utilizado para arremeter contra Kiko Rivera y tirar por tierra su imagen ha sido el hecho de que recordaran constantemente que en su día había llamado ‘calientapo***s’ a la modelo. Algo que jamás quedó claro y de lo que existían varias versiones. Por un lado, el miembro del clan Pantoja aseguraba que era su propia compañera la que se había referido a sí misma de esta manera, por lo que él tan solo lo había repetido durante un momento de calentón. Por otro lado, la Miss España 2004 lo negaba categóricamente y afirmaba que era el DJ el que la había recriminado con ese feo término el hecho de haber iniciado un romance con Antonio Tejado para luego no querer mantener relaciones sexuales con él.

Telecinco

Y la verdad, exactamente, no pasó ni una cosa ni la otra. En el debate final de ‘GH Dúo’, donde todos los concursantes se enfrentaron a sus momentos más destacados y polémicos de su paso por el reality, emitieron unas imágenes en las que se podía ver que fue Ylenia, durante una conversación jocosa en la cocina, la que abrió la veda al decirle en tono jocoso a María Jesús que estaba siendo un poco ‘microondas’. Tanto la modelo como el resto de los concursantes presentes rieron la broma y siguieron como si nada.

Fue después, durante una conversación a solas entre Kiko y Carolina Sobe, cuando el hijo de Isabel Pantoja describió la actitud de María Jesús y dio pie a que la ‘gran hermana’ terminara su frase con el término de la polémica. “Una cosa que ha quedado muy clara esta noche es que en ningún momento María Jesús dijo que ella fuera una ‘calientapo***s’ ni un ‘microondas’. Lo de ‘microondas’ lo dijo Ylenia y lo de ‘calientapo***s’, Carolina”, sentenció Jordi González. "Tanto María Jesús como su madre han estado diciendo durante todo este tiempo que nunca lo había dicho, y este vídeo demuestra que es así. Igual que tampoco tú la llamaste calientapollas inicialmente, solo diste pie a que lo verbalizase Carolina Sobe".

Telecinco

Kiko, acorralado, tan solo pudo excusarse diciendo que de su boca tampoco salió ese término. A su vez, Ylenia se defendió recordando que María Jesús no se mostró para nada molesta de que la hubiese llamado ‘microondas’. “No se la veía dolida, se estaba riendo. En el vídeo se ve cómo se parte ella misma… Era broma, no le dije microondas en plan insulto”. Por su parte, Carolina entonó el mea culpa y le quitó hierro al asunto: “Reconozco que dije lo de calientap****s al igual que reconozco que yo en mi momento también lo he sido. Todos hemos tenido ese momento de te la pongo dura, pues te madura, y luego reculas porque no te apetece”.