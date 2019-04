Nada más comenzar el debate final de ‘Gran Hermano Dúo’, Jordi González saludó a todos los presentes y destacó la ausencia de uno de ellos: Julio Ruz. Después de ‘perderse’ la victoria de su ex, el empresario habría declinado la invitación de acudir al debate, al parecer, para no tener que enfrentarse cara a cara con María Jesús Ruiz. “Julio estaba invitado, pero ha preferido no venir”, anunció el presentador. Cuando le preguntaron a la ganadora del reality si sabía el motivo que le habría llevado a Julio a no querer asistir el programa, mostró su absoluto desconcierto y recordó que tampoco había estado en el momento en que se anunció su victoria. “No sé qué pasó”, afirmó.

Telecinco

El catalán le explicó que sí que estuvo, pero que, debido a la tensión con su madre, había decidido abandonar el plató. “El hombre se sintió un poco mal porque tu madre le hacía la vida imposible”, apuntó. María Jesús defendió la postura de su madre y señaló que tan solo estaba defendiendo a su hija, aunque le deseaba a su ex “todo lo mejor”.

Sin embargo, algunos de sus compañeros si que se animaron a comentar la llamativa espantada. “Podría haber venido a decir lo que ha dicho de María Jesús en su cara… Nunca he entendido a Julio”, criticó Raquel. “Es una situación que él admite que le supera y no la sabe manejar… A él le cuesta estar enfrente de María Jesús”, dijo Antonio en su defensa. ¿Explicará Julio el motivo de su ausencia? ¿Será cuestión de miedo o simplemente no quiere volver a enfrentarse públicamente con la madre de su hija?

Telecinco

En la final de ‘GH Dúo’, la tensión entre Julio y Juani, la madre de María Jesús, se podía cortar con un cuchillo. “Mira que intento no entrar en esta guerra, pero ya que te das tantos golpes de pecho en calidad de madre, mi madre también ha sufrido mucho. Mi madre, cuando me llaman hijo de p**a, también sufre. ¡Aquí no solo sufrís tú y tu hija!”, llegó a decir el empresario ante los continuos desplantes de la que fuera su suegra.

Pasado los minutos de este encontronazo, Jordi González destacó la ausencia de Julio en plató, preguntándole abiertamente a Juani si sabía el porqué. “No lo sé. ¿Yo voy a tener la culpa de que se haya ido?”, indicó la matriarca con voz de no haber roto un plato en su vida. Ante su declaración de inocencia, Ylenia dio su versión de los hechos: “Yo he escuchado que ella se estaba metiendo con él por lo bajo, pero no sé muy bien por qué no está aquí”, señaló la de Benidorm tirando de ironía.