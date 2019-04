No sabemos si pasó lo mismo con los espectadores, pero Juan Miguel, a la primera de cambio después de que comenzase el debate final de ‘GH Dúo’, se entregó a los brazos de Morfeo sin pensárselo dos veces. Vamos, que se quedó sobado como un angelito en el sofá del plató mientras sus compañeros abordaban los temas más importantes acaecidos durante los últimos tres meses en la casa de Guadalix. Total, el mediático estilista tenía poco que aportar, ya que lo suyo no es precisamente mojarse, por lo que decidió dar una cabezadita… ¡y lo pillaron con las manos en la masa!

Telecinco

El ex de Karina ya advirtió nada más salir de la casa en calidad de cuarto finalista que tenía ganas de ‘mantecao’, y claro, tanta fiesta pues acaba pasando factura. ¡Juanmi, que ya no estás para tantos trotes! “Antonio me ha avisado de que Juan Miguel se ha quedado dormido”, anunció Jordi González, despertando las risas de los presentes. “Juan Miguel es un crápula que no duerme por las noches, por eso luego viene al programa y se queda frito”, explicó.

Cabe recordar que el debate final, pese a que se emitió el domingo, fue grabado el pasado viernes por la tarde, intentando de algún modo que pareciera que fuera en directo, por lo que Juan Miguel no había tenido mucho tiempo de descansar. “Llevo toda la noche de fiesta y no he podido dormir. He tenido tanto ‘mantecao’ que ahora me falta un poco… ¡porque si no, no hay diversión!”, dijo el peluquero con la cara descompuesta. “Encima, el colchón no, pero las almohadas son muy altas y muy raras”, señaló a modo de excusa. “¡Tienes un cuento! Van a sacar un meme de esto, que lo sepas”, le advirtió Jordi.

Juanmi nos presenta el disfraz definitivo para disimular cuando se duerme ¡Tecnología punta! #GHDÚODBTFinal pic.twitter.com/wT7B2rmfnZ — Gran Hermano (@ghoficial) April 14, 2019

Después de ver un meme protagonizado por Carolina Sobe, el presentador se dirigió al valenciano para darle los buenos días. Por su parte, Juanmi desveló el maquiavélico plan que tenía en mente para que no se notara su ausencia si se quedaba dormido: ponerse unas gafas de sol. “¿Sabes qué pasa? Que tenía unas gafas oscuras y Yurena me las ha hecho quitar. Yo me las había puesto para disimular. Te lo juro, pensaba que así no se iba a enterar nadie”, replicó. “Realmente, esto es como un after para ti, ¿no?”, replicó Jordi.